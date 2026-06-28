Херојима Кнежева одата почаст: Народни збор у знаку јунака

Аутор:АТВ редакција
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Херојима Кнежева, који су своје животе дали за живот Републике Српске, одата је почаст служењем парастоса, полагањем вијенаца и паљењем свијећа.
У знаку 276 јунака са подручја Кнежева тако је протекао традиционални народни збор, који се већ деценијама одржава.
На спомен обиљежје, изграђено у част, испод цркве у Кнежеву положени су вијенци и служен је помен.
По први пут, саборци страдалих хероја одбрамбено-отаџбинског рата носили су литије и иконе на спомен обиљежје.
“Видовдан није само датум у календару, то је симбол части, вјерности, жртве и непоколебљиве одлучности да се брани оно што је најсветије – слобода. Кроз вијекове овај дан нас подсјећа да слобода никада није била поклоњена, већ је увијек скупо плаћена храброшћу и животима најбољих међу нама. Са посебним пијатетом данас одајемо почаст погинулим и умрлим припадницима Војске Републике Српске“, рекао је Мирко Свјетлановић, предсједник ОО Борачке организације општине Кнежево.
Како поручује Свјетлановић даље, њихова жртва обавезује нас да их се сјећамо, да чувамо истину о њиховом подвигу и да будућим покољењима преносимо вриједности за које су живјели и које су бранили, а њихова дјела остаће трајно уткана у историји нашег народа.
„Наша је дужност да градимо мир, међусобно поштовање и заједништво чувајући достојанство свих људи и његујући културу сјећања. Само народ који поштује своју прошлост може градити своју будућност“, поручује је Свјетлановић.
У организацији Општинског одбора Борачке организације служен је и парастос и помен за страдале борце у Првом свјетском рату.
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