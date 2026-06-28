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Херојима Кнежева одата почаст: Народни збор у знаку јунака

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 20:37

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Кнежево служен парастос ВРС
Фото: ATV

Херојима Кнежева, који су своје животе дали за живот Републике Српске, одата је почаст служењем парастоса, полагањем вијенаца и паљењем свијећа.

У знаку 276 јунака са подручја Кнежева тако је протекао традиционални народни збор, који се већ деценијама одржава.

На спомен обиљежје, изграђено у част, испод цркве у Кнежеву положени су вијенци и служен је помен.

По први пут, саборци страдалих хероја одбрамбено-отаџбинског рата носили су литије и иконе на спомен обиљежје.

“Видовдан није само датум у календару, то је симбол части, вјерности, жртве и непоколебљиве одлучности да се брани оно што је најсветије – слобода. Кроз вијекове овај дан нас подсјећа да слобода никада није била поклоњена, већ је увијек скупо плаћена храброшћу и животима најбољих међу нама. Са посебним пијатетом данас одајемо почаст погинулим и умрлим припадницима Војске Републике Српске“, рекао је Мирко Свјетлановић, предсједник ОО Борачке организације општине Кнежево.

Кнежево служен парастос ВРС
Кнежево служен парастос ВРС

Како поручује Свјетлановић даље, њихова жртва обавезује нас да их се сјећамо, да чувамо истину о њиховом подвигу и да будућим покољењима преносимо вриједности за које су живјели и које су бранили, а њихова дјела остаће трајно уткана у историји нашег народа.

„Наша је дужност да градимо мир, међусобно поштовање и заједништво чувајући достојанство свих људи и његујући културу сјећања. Само народ који поштује своју прошлост може градити своју будућност“, поручује је Свјетлановић.

Кнежево служен парастос ВРС
Кнежево служен парастос ВРС

У организацији Општинског одбора Борачке организације служен је и парастос и помен за страдале борце у Првом свјетском рату.

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Тагови :

Кнежево

Војска Републике Српске

Крсна слава

служен парастос

Видовдан

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