Пожар у Поповом Пољу, ватра се проширила према селима Седлари, Грмљани, Пољице

Аутор:АТВ редакција
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Пожар у Поповом Пољу и даље је активан, а ватрена линија дуга је око пет километара и током ноћи се проширила према селима Седлари, Грмљани, Пољице. Ватрогасци су стално на пожаришту и објекти и имовина су одбрањени.
"Упућујем најозбиљнији апел свим власницима кућа, викендица и земљишта одговорност за заштиту ваше имовине не почиње доласком ватрогасаца, већ њеним редовним одржавањем. Запуштена дворишта, висока трава и густо растиње претварају сваки објекат у додатни извор опасности и отежавају одбрану читавог села", изјавио је командир ТВСЈ Кашиковић Дејан.
Према његовим ријечима, не можемо прихватити да наши ватрогасци ризикују своје животе како би бранили објекте до којих се због неодржаваног растиња једва може прићи. Ко не одржава своје имање, не угрожава само своју кућу, већ доводи у опасност комшије, ватрогасце и цијелу заједницу, а сваки власник мора бити свјестан свог дијела одговорности.
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