Жетва јечма у пуном јеку, приноси солидни

Аутор:Зорица Петковић
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Жетва јечма је у пуном јеку. Јечам је на подручју Градишке , Лакташа и Српца јесенас засијан на око 2.100 хектара.Приноси су на нивоу вишегодишњег просјека, од пет и шест тона по хектару, што пољопривредни стручњаци као и ратари, оцјењују као солидан род.
Интензивна жетва јечма у Лијевче пољу. Комбајни на њивама, ратари и савјетодавци задовољни обилазе парцеле. Све је причају добро родило, па и јечам. Временске прилике су им до сада ишле на руку, сада је важно само да се жетва свих култура заврши прије евентуалних непогода. Међу задовољним ратарима је и Радован Берендика.
„Овдје имам 5 дунума, добра је година била за произвођаче јечма, пшенице и кукуруза и видите све је добро. Ја радим за своје потребе, товим 4 – 5 крмача, тако одхраним 10-так товњеника, лично за своју производњу“, рекао је Радован Берендика , пољопривредни произвођач, село Кладари код Српца.
Јечам доживљава праву експанзију због рентабилности, не тражи много воде и завршава вегетацију прије сушног периода. Јечам има и друге предности. Фармери који хране животиње јечмом могу да рачунају на квалитетније и мање масно месо, што им олакшава пласман на тржиште.
Жетва јечма трајаће највјероватније до краја седмице. Приноси би требало да буду на нивоу прошлогодишњих приноса , од 5 до 6,5 тона по хектару.
Наши домаћини су се ,причају савјетодавци ,довољно оспособили да узгајају двије културе у истој производној сезони и на истој парцели. Подједнако се уважава традиција и струка.
„Након скидања јечма иду са пострним кукурузом који користе за производњу силаже за даљу исхрану својих грла, тако да из тог разлога због промјене климе и свега осталог, великих улагања које су наши пољопривредни произвођачи имали у претходном периоду у системе за наводњавање, дошли у могућност да имају двије жетве у истој производној години“, рекао је Славко Тошић, руководилац Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди, ПЈ Градишка.
Ближи се и жетва зоби, уљане репице и пшенице. Још увијек се не зна колика ће бити откупна цијена, али се зна да би подстицаји за пшеницу требало да буду исплаћени до краја јула. Из Министарства пољопривреде подсјећају пољопривреднике да 30.јуна истиче рок за предавање захтјева за остваривање подстицаја за сунцокрет и соју. Право остварују они ратари који под тим културама имају најмање 1 хектар.
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