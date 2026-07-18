Експлозија бомбе у Србији: Има страдалих и рањених

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а двије су повријеђене када је у дворишту породичне куће у Старчеву код Панчева активирана експлозивна направа.
Повријеђене особе су хоспитализоване, саопштено је из МУП-а Србије.
Полицијски службеници су одмах обезбиједили мјесто догађаја, а увиђај је обављен у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Панчеву.
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Припадници МУП-а предузимају мјере из своје надлежности ради утврђивања свих чињеница, тачних околности, као и непосредног узрока који је довео до активирања експлозивне направе, преноси "Срна".
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