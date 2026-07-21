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Удар на 1,9 милиона породица: Њемачка укида дјечји додатак

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 16:35

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Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи
Фото: pexels/Niklas Jeromin

Њемачка влада планира да укине додатак од 25 евра мјесечно за дјецу из породица с најнижим примањима, што би погодило око 1,9 милиона породица широм земље.

Чак 1,88 милиона људи примило је у марту ове године државну накнаду која се тренутно исплаћује породицама са врло ниским примањима, стоји у одговору савезне владе на упит посланика Љевице Dietmara Bartscha.

Како преносе њемачки медији, само у Сјеверној Рајни-Вестфалији тај број износио је око 548.000.

Непосредни додатак за дјецу, који износи 25 евра мјесечно, исплаћује се дјеци, тинејџерима и младим одраслим особама које живе у домаћинству својих родитеља и имају право на одређене социјалне накнаде, преноси Феникс магазин.

Максимална старосна доб за примање додатка је 25 година. Коалициона влада Социјалдемократске партије (СПД), Зелених и Слободне демократске партије (ФДП) увела је ову накнаду 2022. године како би се борила против сиромаштва дјеце.

Додатак за дјецу биће укинут

Према плановима њемачке владе, непосредни додатак за дјецу сада ће бити укинут. Десноцентристичка коалиција оправдава тај потез буџетским ограничењима.

Према подацима, око 180.000 људи у Доњој Саксонији примало је тај додатак за дјецу, у Баден-Виртембергу око 174.000, у Баварској око 155.000, у Хесену око 151.000, а у Берлину око 155.000, пишу њемачки медији.

Стручњак за буџетску политику Љевице Дитмар Барч оштро је критиковао планирана смањења.

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„Готово да нема додатног терета за милионере и милијардере како би се затворили буџетски недостаци, али су за дјецу потребни оштри резови. Овај облик фискалне политике неприхватљива је увреда за оне који су будућност наше земље“, рекао је он.

„Исправно би било увести основни дјечји додатак како ниједно дијете у овој земљи не би одрастало у сиромаштву", додао је.

У Њемачкој живи око 248.000 људи поријеклом из БиХ

Ову мјеру могле би осјетити и бројне породице поријеклом из БиХ које живе у Њемачкој. Према званичним подацима, у тој земљи живи око 248.000 људи поријеклом из БиХ, док њих око 168.000 и даље има држављанство БиХ.

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Тагови :

Њемачка

Дјечији додатак

укида се дјечији додатак

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