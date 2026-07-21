Закон као једини пут до безбједне вожње електричних тротинета

Аутор:АТВ редакција
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Тротинетом могу управљати лица са навршених 14 година, уз обавезну кацигу. Ноћу је обавезан прслук или свјетлоодбојна ознака, уз бијело свјетло напријед и црвено назад.
Забрањени су вожња бржа од 25 километара на час, употреба слушалица на оба уха, вожња под дејством алкохола, те превожење других лица - то је дио онога што стоји у Приједлогу закона који ће се наћи на идућој сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
„Одавно постоји потреба да се употреба тротинета уведе у закон, препозна као возило које треба да се на одређен начин понаша у складу са законом. У праву сте било је пуно несрећа у задње вријеме у којима су заправо страдалници који воде та возила, али оно што нам још теже пада јесу и пјешаци, дјеца и лица са инвалидитетом", рекла је Рејхана Дервишевић, СДП-а посланик у Представничком дому ПСБиХ.
Правни вакуум за возаче електричних тротинета у БиХ ускоро би могао бити прекинут. Први пут се системски уређује та област, са фокусом на превенцију несрећа и заштиту за све учеснике у саобраћају. Електрични ромобили су корисни и не треба их укидати, али њихова употреба треба прецизно да се регулише, истиче струка.
"Данас можемо да видимо да се крећу на сред коловоза, на тротоару, виђамо неријетко двоје или више дјеце. Не виђамо кациге, нарочито на оним који служе за изнајмљивање. Велики број проблема и прекршаја. Ако хоћемо да улажемо у урбану мобилност, јако је тешко забрањивати оваква средства јер сматрам да су ова средства корисна", рекао је Никола Ћопић, вјештак саобраћајне струке.
Посланици из Републике Српске немају ништа против тог законског ријешења. Ипак, подсјећају да је то већ у Републици Српској законом регулисано.
„Дефинитивно ово питање треба ријешити. РС је одавно ово питање ријешила. Дакле ово питање свакако мора ријешити, да ли на неком наредном сазиву парламента видјећемо“, рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у Представничком дому ПС БиХ
„Колико сам видио такав закон већ постоји и у Републици Српској донесен је и видим да је идентичан тако да се поставља питање да ли има потребе да га доносимо на нивоу БиХ, да видимо са осталим колегама да расправимо”, каже Ненад Грковић, посланик Клуба Листа за правду и ред, ПДП и СДС у Представничком дому ПС БиХ.
Уређење те области не значи укидање тротинета, већ стицање навика које чувају животе. Брзина и комфор више не могу бити испред безбједности пјешака. Закон наглашава личну одговорност возача и техничку исправност возила, што надлежнима олакшава контролу на терену.
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