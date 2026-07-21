Бајден изгубио на суду, могуће објављивање снимака које је хтио да спријечи

Аутор:АТВ редакција
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Савезни апелациони суд одбацио је захтјев Џоа Бајдена да спријечи објављивање аудио-снимака и транскрипата разговора које је водио са писцем ангажованим на његовим мемоарима прије него што је изабран за предсједника Сједињених Америчких Држава.
Подијељено трочлано судско вијеће Апелационог суда САД за Округ Колумбија одложило је примјену своје одлуке до 3. августа, како би Бајден добио додатно вријеме да размотри нову жалбу.
Судије су касно у понедјељак донијеле одлуку са два гласа према једном, оцијенивши да постоји "значајан" интерес јавности за објављивање материјала који Бајден жели да задржи у тајности. Већина је навела да би уклањање осјетљивих дијелова из снимака помогло у заштити његове приватности.
"Закључујемо да преостало задирање у приватност, до којег би могло да дође објављивањем материјала из којих су сада уклоњени осјетљиви дијелови, вјероватно не надмашује интерес јавности да тај материјал буде доступан", наводи се у одлуци.
Судија Флоренс Пан, коју је номиновао управо Бајден, написала је издвојено мишљење. Она је оцијенила да је бивши предсједник показао да има "значајан интерес за заштиту приватности" и да материјал зато не би требало објавити.
"Спорни разговори вођени су у Бајденовом дому, а њихове снимке прибавила је влада током кривичне истраге која није довела до подизања оптужнице", написала је Пан.
О жалби су одлучивали и предсједник Апелационог суда за Округ Колумбија Шри Сринивасан и судија Грегори Катсас.
Сринивасана је номиновао демократски предсједник Барак Обама, који је Бајдена изабрао за свог потпредсједника. Катсаса је номиновао републиканац Доналд Трамп, који је 2020. изгубио предсједничке изборе од Бајдена, али се 2024. вратио у Бијелу кућу.
Марк Звоницер који је са Бајденом радио на двије књиге мемоара, разговарао је са њим у његовом дому током 2016. и 2017. године. Бајденови адвокати тврде да су ти разговори били искрени и лични и да је било предвиђено да остану приватни.
Снимке је прибавио специјални тужилац Роберт Хур, који је истраживао Бајденово поступање са повјерљивим документима из времена када је био сенатор из Делавера и потпредсједник у администрацији Барака Обаме.
Републиканци у Конгресу затражили су тај материјал након што је Хур одлучио да не подигне оптужницу против тадашњег предсједника.
Бајден је покренуо судски поступак и затражио забрану којом би Министарство правде под Трамповом администрацијом било спријечено да снимке достави Конгресу и конзервативној Фондацији "Херитиџ".
Министарство је претходно тврдило да су снимци изузети од обавезе објављивања према закону о доступности јавних докумената.
Бајден се жалио након што је судија Окружног суда САД Дабни Фридрих, коју је номиновао Трамп, у јуну пресудила да интерес јавности за објављивање материјала има већу тежину од Бајденовог права на приватност.
Судија Пан је навела да је већина одбијањем Бајденовог захтјева за привремену забрану до окончања жалбеног поступка практично омогућила да материјал одмах буде објављен.
"Тиме ће овај случај, наравно, изгубити свој предмет", написала је она, преноси Мондо.
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