Новчана награда за Стефана Грујичића пред одлазак на Балканијаду из физике

Аутор:АТВ
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Ученик првог разреда фочанске гимназије Стефан Грујичић, републички првак у физици, крајем мјесеца путује у Турску на Балканијаду из физике, а данас му је стигла подршка и новчана награда од градоначелника Милана Вукадиновића.
На републичким такмичењима ове године, Стефан је освојио прво мјесто из физике и друго из математике.
На Балканијади из физике, 29. и 30. јуна у Истанбулу, у екипи БиХ биће четири ученика, по два из Републике Српске и Федерације БиХ, међу њима и Стефан.
"Припреме иду добро, радим сваки дан да бих остварио што бољи резултат. Задаци су у вези са градивом из првог и другог разреда, а области су динамика, кинематика, статика, струја и многе друге", каже Стефан.
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Пред одлазак на Балканијаду, градоначелник Фоче Милан Вукадиновић наградио је новчано Стефана за његове успјехе.
"Ово је мали, скроман знак пажње овом математичком и физичком генију и великом амбасадору нашег града, који ће наступати на великом такмичењу. Желим му сву срећу и успјех, и сам сам био такмичар и знам како је", каже Вукадиновић.
Градоначелник је наградио и Стефанове професоре математике и физике Драгану Доброту и Николину Пантовић, које настављају традицију својих претходника, чувених фочанских професора Мића Машића, Војка Станковића, Драгана Ковача, Остоје Остовића.
"Професори својим радом и трудом доприносе да имамо овакве таленте. Жеља нам је свима да фочанска средња школа крене путем старе славе, а познато је да смо били број један у Републици Српској из математике и физике", рекао је Вукадиновић.
Професор физике Николина Пантовић, која свакодневно припрема Стефана за Балканијаду, истиче да резултати нису дошли случајно.
"То су године рада, упорности, истрајности и његове радозналости да се ухвати у коштац са најозбиљнијим проблемима. Радује ме што ће сада да одмјери снаге са младим физичарима из региона, ми ћемо бити ту да га подржимо и даље и сигурни смо да ће и школу и град представити у најбољем свјетлу", рекла је Пантовићева.
Професор математике Драгана Доброта каже да је Стефан у Гиманзију дошао са огромним предзнањем.
"Није могао да прати градиво са осталом дјецом, било му је исувише досадно, тако да је увијек потребно да се нађе неки посебан задатак да би му час био занимљив. Он је добар ученик, марљив, добар друг, сви га воле, није неко специфично дијете да се повлачи у себе, друштвен је и омиљен у одјељењу", каже Доброта.
Директор Средњошколског центра Фоча Крсто Ивановић истиче да је Стефан нови бисер ове школе, који је још током основног образовања показао изузетне резултате.
"Све ово не би могло без темељног рада. Једино у шта вриједи улагати то је образовање младих, а градоначелник Вукадиновић је и сам прошао кроз такмичарски период, био је и ђак генерације и он зна у шта вриједи улагати, то је будућност Републике Српске и свих нас који живимо овдје", рекао је Ивановић.
Из Градске управе је најављено да ће ове седмице бити организован пријем за све републичке шампионе из Фоче.
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