Ћурић: Требиње у снажном инвестиционом и грађевинском развоју

Аутор:АТВ
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Град Требиње биљежи снажан инвестициони и грађевински развој, у току су бројни пројекти, укључујући инфраструктурне који прате интензивну станоградњу и ширење привреде, изјавио је градоначелник Требиња Мирко Ћурић.
Ћурић је за Срну навео да су настављени радови на обилазници око Требиња, као и планови за изградњу дионице пута која би повезала насеља Горица и Полице преко жељезничког моста, гдје су, како је истакао, раније постојали велики проблеми и саобраћајно уско грло.
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- Ту смо до сада имали велике проблеме, гдје је долазило до великих гужви. Планирамо да заједно са `Путевима Републике Српске` урадимо модернију и ширу дионицу - рекао је Ћурић.
Он је истакао да је у плану расписивање тендера за изградњу трга у Горици, насељу са највећим бројем становника у Требињу, те да се очекује да ће тај пројекат бити значајан.
Према његовим ријечима, на подручју града тренутно се граде три нова хотела, као и велики тржни центар "Лидл", док је у исто вријеме у току интензивна станоградња.
- Што се тиче станова, велики број се тренутно гради на подручју Требиња и оно што је значајно јесте да се, према нашим информацијама, сви ти станови продају прије завршетка изградње. То показује да и даље влада велико интересовање - истакао је Ћурић.
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Он је нагласио да је циљ Градске управе да прати тај развој кроз улагања у инфраструктуру, прије свега водоводну, електроенергетску и путну мрежу.
Говорећи о инфраструктурним пројектима, он је напоменуо да се тренутно реализује изградња канализационе и падавинске мреже у насељу Полице, вриједна око пет милиона КМ, што представља један од највећих инфраструктурних захвата у том дијелу града након више деценија.
- То је пројекат који се реализује након 50 и више година откако је почело насеље да се гради, тако да нам је веома важно да пратимо тај развој - навео је Ћурић.
Он је рекао да Градска управа улаже и у приградска и рурална подручја гдје год постоји потреба, уз напомену да су буџетски капацитети ограничени, те да се средства од ренте и уређења грађевинског земљишта усмјеравају у инфраструктуру.
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- Гледамо да изађемо у сусрет људима који граде и да из тих трошкова уређења обезбиједимо све што је неопходно како би инфраструктура стигла до сваке парцеле - рекао је он.
Ћурић је захвалио грађанима на стрпљењу током извођења радова, наводећи да се Требиње развија на све четири стране.
Када је ријеч о приоритетима у наредних 12 мјесеци, он је издвојио наставак изградње канализационе и оборинске мреже, унапређење система водоснабдијевања од комплекса "Град сунца" према Слободној зони, те изградњу променаде према Новом Требињу, дионице пута од око 4,1 километар.
Планирано је и завршавање радова на згради за избјегла и расељена лица, за шта је обезбијеђена подршка Владе Републике Српске од 900.000 КМ, након чега ће град Требиње располагати са осам станова.
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Посебан акценат, каже он, стављен је и на спортску инфраструктуру, гдје се очекује завршетак радова на помоћном стадиону, укључујући свлачионице, трибине и уређење околине, као и додатна улагања у спортску дворану.
- Наши млади, поготово до 18 година, у Требињу у различитим спортовима постижу изузетне резултате и желимо да им обезбиједимо што боље услове - рекао је Ћурић.
Говорећи о урбанистичком развоју, он је нагласио да се инсистира на заустављању градње која би нарушила тренутни амбијент у центру града, те отварањем пројекта "Ново Требиње" желе да подрже изградњу, али не по сваку цијену, већ да се задржи аутентичност ужег градског језгра.
- Не желимо да дођемо у ситуацију да се руши објекат од једног или два спрата, да би се градиле вишеспратнице, поготово у ужем језгру, него да се развој измјести у ново Требиње - рекао је Ћурић.
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Он је навео да је циљ да Требиње у будућности достигне око 50.000 становника, уз очување препознатљивог идентитета града.
Када је ријеч о станоградњи и цијенама, подсјетио је да је Требиње прва локална заједница у региону која је изградила зграду за младе брачне парове по повољним условима, гдје је цијена квадрата износила 1.250 КМ са ПДВ-ом.
- Сада радимо на моделу да у новом Требињу, у сарадњи са инвеститорима, цијена квадрата буде око 1.000 евра - рекао је Ћурић.
Он је истакао да је Требиње прво у Републици Српској донијело скупштинску одлуку и правилник за додјелу бесплатних грађевинских дозвола суграђанима, за младе до 35 година, породице са четворо и више дјеце и самохране родитеље.
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Ћурић је подсјетио да је раније донесена одлука да су сви који граде индивидуалне објекте до 200 метара квадратних у трећој, четвртој, петој и шестој зони имају попуст од 50 одсто.
- Све ове мјере су усмјерене ка томе да наши суграђани имају погодности и да градски буџет буде у њиховој функцији - рекао је Ћурић.
Говорећи о грађевинској конференцији "Градимо регион" која се први пут организује у Требињу, Ћурић је навео да ће се на скупу планираном за 18. и 19. јун окупити више од 100 учесника из привреде и институција са различитих нивоа власти.
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- Очекујемо размјену искустава и заједничке закључке који ће помоћи у задржавању становништва, привлачењу инвестиција и даљем економском развоју - поручио је Ћурић.
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