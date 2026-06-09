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Вијеће народа Српске сутра о Декларацији затварања ОХР-а

Аутор:

АТВ
09.06.2026 12:14

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Вијеће народа
Фото: АТВ

Вијеће народа Републике Српске сутра би требало да разматра одлуку о усвајању Декларације о затварању Канцеларије високог представника у БиХ (ОХР), а у вези са одлуком о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа.

Сједница ће бити одржана у просторијама Вијећа народа, најављено је из ове институције.

Након сједнице предвиђено је саопштење.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је 26. маја декларацију у којој се тражи да буде окончана функција високог представника у БиХ и затворен ОХР.

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У усвојеном документу истиче се да Народна скупштина, као највиши орган Републике Српске – стране уговорнице Анекса 10 Дејтонског мировног споразума, захтијева од Савјета безбједности УН да хитно усвоји резолуцију којом се окончава функција високог представника у БиХ и затвара ОХР.

/СРНА/

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Тагови :

Вијеће народа

ОХР

затварање ОХР-а

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