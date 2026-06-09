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Акција полиције у Приједору: Од сутра под лупом возачи, пјешаци и бициклисти

Аутор:

АТВ
09.06.2026 09:43

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Полиција на мјесту злочина, увиђај
Фото: АТВ/илустрација

На подручју Полицијске управе Приједор од сутра ће бити реализована тродневна регионална акција појачане контроле учесника у саобраћају.

Акција је усмјерена на контролу прекршаја из односа возач-пјешак и непрописно кретање бициклиста у саобраћају, саопштено је из приједорске Полицијске управе.

Полиција ће акцију реализовати од сутра до петка, 12. јуна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

саобраћај

Приједор

контрола саобраћаја

ПУ Приједор

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