Акција полиције у Приједору: Од сутра под лупом возачи, пјешаци и бициклисти

Аутор:АТВ
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На подручју Полицијске управе Приједор од сутра ће бити реализована тродневна регионална акција појачане контроле учесника у саобраћају.
Акција је усмјерена на контролу прекршаја из односа возач-пјешак и непрописно кретање бициклиста у саобраћају, саопштено је из приједорске Полицијске управе.
Полиција ће акцију реализовати од сутра до петка, 12. јуна.
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