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У дрвету крили 100 тона дроге вриједне 8.3 милијарде долара: Највећа запљена у историји Чилеа

Аутор:

АТВ
09.06.2026 09:16

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У дрвету крили 100 тона дроге вриједне 8.3 милијарде долара: Највећа запљена у историји Чилеа
Фото: pexels

Чилеанске власти заплијениле су више од 100 тона дроге сакривене у пошиљкама дрвне грађе намијењенe за европско тржиште, што је највећа запљена наркотика у историји те земље. У акцији је откривено 1.080 тона дрвета контаминираног кокаином и кетамином, а процјењује се да би дрога на улицама Европе вриједила чак 8,3 милијарде долара.

Дрога сакривена у више од хиљаду тона дрвета

Запљена је извршена у лукама Арика, Сан Антонио и Валпараисо, гдје су царински службеници открили огромну количину дрвне грађе импрегниране наркотицима.

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Према подацима чилеанске Царинске управе, укупно је контролисано и заплијењено 1.080 тона дрвета у којем се налазило око 100 тона дроге.

Пошиљка је била намијењена европском тржишту, а истражиоци наводе да су криминалне групе користиле изузетно софистициране методе прикривања наркотика.

Шест мјесеци истраге и 45 сумњивих контејнера

Операција је резултат шестомјесечне истраге коју су заједно водили чилеанско тужилаштво, морнаричка полиција и царина.

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Током истраге идентификовано је чак 45 контејнера у којима је дрво било контаминирано наркотицима.

Већина заплијењене дроге била је помијешана са кокаином и кетамином, а власти истичу да је ријеч о једном од најсложенијих кријумчарских ланаца откривених посљедњих година.

За извлачење дроге биле би потребне специјалне лабораторије

Из Царинске управе наводе да би, у случају да је терет стигао до крајњег одредишта, дрога морала бити издвојена из дрвета сложеним хемијским процесима.

То би захтијевало рад специјализованих лабораторија и стручњака, што додатно показује ниво организације криминалне мреже која стоји иза овог покушаја шверца, преноси Глас Српске.

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Министар безбједности: Ово показује снагу организованог криминала

Чилеански министар безбједности Мартин Арау изјавио је да рекордна запљена открива размјере и софистицираност организованог криминала са којим се земља суочава.

Он је нагласио да је акција показала способност државних институција да открију и спријече велике међународне кријумчарске операције.

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Тагови :

Дрога

запљена

Полиција

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