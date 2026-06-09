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Венс: Политика САД према Ирану водиће се америчким интересима

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АТВ
09.06.2026 08:21

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Потпредсједник Џ. Д. Венс одлази након разговора са новинарима у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући, у уторак, 19. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin (STF)

Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс изјавио је да ће америчка политика према Ирану бити вођена националним интересима САД-а, упркос блиским односима са Израелом и разликама које постоје између двије земље по појединим питањима.

Венс је за Фокс њуз рекао да САД и Израел дијеле бројне интересе, али да постоје ситуације у којима се њихови приоритети разликују. Према његовим ријечима, главни циљ Вашингтона остаје да спријечи Иран да развије нуклеарно оружје.

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Венс је оцијенио да је администрација америчког предсједника Доналда Трампа током протеклих годину и по дана створила услове за постизање дугорочног рјешења у вези са иранским нуклеарним програмом.

Говорећи о преговорима са Техераном, амерички потпредсједник је рекао да Иран износи озбиљне приједлоге за преговарачким столом и оцијенио је да наставак сукоба није у интересу земље.

На питање да ли Иран покушава да манипулише преговорима са Сједињеним Америчким Државама, Венс је одговорио да "сви покушавају да играју са свима" и додао је да не полази од претпоставке да било која страна наступа "у потпуној доброј вјери".

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Он је изразио оптимизам да би могао да буде постигнут трајни споразум, истакавши да ће строге инспекције и механизми надзора бити кључни за провјеру поштовања евентуалног нуклеарног договора.

Венс је оцијенио да би успјешан споразум са Ираном представљао значајну побједу по америчку спољну политику и америчке грађане.

(Танјуг)

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Тагови :

Џеј Ди Венс

Америка

Иран

Иран Америка преговори

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