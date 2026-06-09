Венс: Политика САД према Ирану водиће се америчким интересима

Аутор:АТВ
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Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс изјавио је да ће америчка политика према Ирану бити вођена националним интересима САД-а, упркос блиским односима са Израелом и разликама које постоје између двије земље по појединим питањима.
Венс је за Фокс њуз рекао да САД и Израел дијеле бројне интересе, али да постоје ситуације у којима се њихови приоритети разликују. Према његовим ријечима, главни циљ Вашингтона остаје да спријечи Иран да развије нуклеарно оружје.
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Венс је оцијенио да је администрација америчког предсједника Доналда Трампа током протеклих годину и по дана створила услове за постизање дугорочног рјешења у вези са иранским нуклеарним програмом.
Говорећи о преговорима са Техераном, амерички потпредсједник је рекао да Иран износи озбиљне приједлоге за преговарачким столом и оцијенио је да наставак сукоба није у интересу земље.
На питање да ли Иран покушава да манипулише преговорима са Сједињеним Америчким Државама, Венс је одговорио да "сви покушавају да играју са свима" и додао је да не полази од претпоставке да било која страна наступа "у потпуној доброј вјери".
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Он је изразио оптимизам да би могао да буде постигнут трајни споразум, истакавши да ће строге инспекције и механизми надзора бити кључни за провјеру поштовања евентуалног нуклеарног договора.
Венс је оцијенио да би успјешан споразум са Ираном представљао значајну побједу по америчку спољну политику и америчке грађане.
(Танјуг)
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