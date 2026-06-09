Двоје младих погинуло код Задра: Објављен језив снимак прије трагедије

Аутор:АТВ
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На интернету је објављен видео запис снимљен непосредно пре саобраћајне несреће у којој су у суботу живот изгубиле двије особе.
На њему се види како се мотоцикл креће великом брзином и обилази возила у колони тек неколико тренутака прије трагедије, пренио је Задарски лист.
Према званичном извјештају Полицијске управе задарске, у несрећи су учествовали мотоцикл и лични аутомобил, оба с подручја Задра.
Увиђајем је утврђено да је мотоциклиста, крећући се у смеру севера, започео претицање колоне возила, али притом брзину није прилагодио густоћи саобраћаја и прегледности на путу.
У том тренутку, 50-годишњи хрватски држављанин аутомобилом је почео скретати улијево, а возач мотоцикла је у покушају да избјегне судар нагло закочио. Усљед кочења, мотоцикл је пао на коловоз и силовито ударио у аутомобил.
Обоје су од задобијених повреда преминули на лицу мјеста. Полиција је такође потврдила да 31-годишњи возач у тренутку несреће није користио заштитну кацигу, док ју је 27-годишња путница имала на глави.
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