Амерички хеликоптер се срушио код Ормуског мореуза

Аутор:АТВ
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Амерички војни хеликоптер АХ-64 Апач срушио се у близини Ормушког мореуза и два члана посаде безбједно су спасена, пренијели су извори упознати са инцидентом.
Узрок пада за сада није познат и истрага је у току, пренио је Њујорк тајмс.
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Према наводима извора, није јасно да ли је хеликоптер погођен иранском ватром, доживио механички квар или је дошло до другог проблема.
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа није јавно саопштила информације о инциденту, а на новинарске упите није одговорила ни Централна команда америчке војске.
Америчка војска користи хеликоптере Апач, беспилотне летјелице MQ-9 Рипер и борбене авионе Ф/А-18 и Ф-35 у операцијама усмјереним на одржавање пловидбе кроз Ормуски мореуз.
Апачи патролирају подручјем мореуза ради одвраћања напада мањих пловила и обарања дронова, а често дјелују у близини иранске територије и острва под контролом Техерана.
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Сједињене Америчке Државе су 13. априла увеле блокаду иранских лука као одговор на иранску блокаду пловног пута.
Од тада су амерички ратни бродови вратили 134 трговачка брода, док је седам пловила онеспособљено након игнорисања упозорења америчке морнарице.
(Телеграф.рс)
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