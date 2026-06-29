Љетовање на Јадрану не мора бити папрено: Доручак 4, апартман 20 евра

Аутор:АТВ редакција
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Као и сваке сезоне главна тема је цијена љетовања. Ипак, оно на Јадрану не мора да буде папрено, јер су медији пронашли мјесто гдје је доручак 4, а апартман 20 евра.
Упркос порасту туристичке потражње, понуда смјештаја и угоститељских услуга у Сутомору и даље остаје у оквиру приступачнијег цјеновног ранга.
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Ове сезоне Сутоморе је изненадило многе посјетиоце цијенама, али позитивно.
Оне су, према актуелним цјеновницима, ниже од очекиваних за приморје у региону.
Према доступним подацима, апартмани у Сутомору могу се наћи већ од 20 евра по ноћењу, што ову дестинацију сврстава међу повољније опције на црногорском приморју.
Цијене варирају у зависности од локације, близине плаже и опремљености смјештаја, али и даље остају конкурентне у односу на друге популарне дестинације у региону.
Ни свакодневни трошкови нису значајно виши.
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Кафа у угоститељским објектима кошта око 1,5 евра, док се доручак може наћи већ од 4 евра, што додатно доприноси утиску приступачне дестинације за љетовање.
Угоститељи истичу да настоје да задрже баланс између цијена и туристичког промета, како би привукли што већи број гостију током сезоне.
На плажама Сутомора цијене закупа лежаљки крећу се од 10 до 15 евра, у зависности од локације и додатних услуга које плажни барови нуде. У поређењу са неким другим приморским мјестима, ова цијена се и даље сматра релативно приступачном за врхунац сезоне.
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Узимајући у обзир цијене смјештаја, хране и услуга на плажи, Сутоморе се ове сезоне намеће као једна од повољнијих туристичких дестинација у региону, пише "Б92".
Иако цијене варирају у зависности од термина и локације, укупни трошкови љетовања и даље остају нижи у поређењу са многим другим мјестима на Јадрану, што ову дестинацију чини атрактивном за туристе који траже баланс између цијене и квалитета одмора.
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