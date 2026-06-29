Супербогати имају новог фаворита у Европи: Тржиште луксузних некретнина цвјета, привлачи их и клима

Аутор:АТВ редакција
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Према недавној студији британске консултантске куће за некретнине Најт Френк, број супербогатих људи који живе у Португалу порастао је за 50 одсто у посљедњих пет година.
Супербогати људи су они чија нето вриједност достиже 25 милиона евра.
У 2021. години у Португалу је живјело 1.462 супербогатих људи, а према прорачунима, овај број би до 2026. године могао достићи 2.187. Већина њих су странци који су се из различитих разлога одлучили преселити у земљу.
Португал је очигледно привлачан због свог одличног квалитета живота, угодне климе, безбједности и начина живота. Пореске олакшице уведене посљедњих година, попут такозваног програма златне визе или пореског статуса лица која нису стални становници (НХР), такође доприносе куповини некретнина и растућим трендовима међународних токова капитала.
Међу ултрабогатима је и неколико португалских предузетника. Банко Карегоса је финансијска институција специјализована за управљање богатством клијената с високом нето вриједношћу.
Хелена Серука, директорка за координацију приватног банкарства у институцији, изјавила је да окосницу њихове клијентске базе чине предузетници из сјеверног и централног Португала, углавном активни у индустрији обуће, текстила, стакла, пластике и дрвета. Осим тога, постоји и значајан број играча у секторима нових технологија и услуга.
Посљедњих година, фондови приватног капитала који улажу у компаније које нису котиране на берзи постали су главни играчи у Португалу. То је у великој мјери допринијело појави нове генерације ултрабогатих предузетника. Многи предузетници продају дијелове својих компанија како би финансирали даље ширење.
Бруно Миноја Перез, шеф приватног банкарства у Банко Карегоси, додао је да старење предузетника такође подстиче број компанија које се продају. Перез као примјер наводи пекарску компанију коју је француска групација купила за 100 милиона евра. Власник компаније постао је ултрабогат од једне продаје. Серука такође истиче пораст страних инвестиција, посебно у секторима некретнина и туризма.
Глобално истраживање Кристис Интернешенел Ријал Естејт, једне од највећих свјетских мрежа за луксузне некретнине, такође показује да Португал постаје све важнији играч на међународном тржишту луксузних некретнина.
„Ако погледамо доњи крај премијум сегмента, 95 одсто купаца су тренутно Португалци. Међутим, ако се фокусирамо искључиво на луксузне и суперлуксузне некретнине, око 65 одсто купаца су странци“, рекао је Жоао Силија, извршни директор Кристис Порта да Френте у Португалу. Извршни директор је додао да је крај програма пореских олакшица НХР имао много мањи утицај на тржиште него што су многи раније мислили.
Такође је могуће купити некретнине које припадају међународним брендовима.
„Ово рјешење омогућава власницима да по доласку уживају у свим погодностима хотела, заједно с услугама повезаним с њиховим апартманом. Када оду, могу предати некретнину управи хотела, што за њих не значи никакве додатне задатке, али истовремено може генерисати приход“, објашњава Силија.
Сукоб на Блиском истоку такође игра улогу у том процесу, а према Силији, источни инвеститори се окрећу Португалу ради безбједности.
Лисабон и Кашкаиш сада су постали два водећа европска тржишта луксузних некретнина за купце изузетно високе нето вриједности, чинећи више од 26 одсто понуде луксузних некретнина обухваћених истраживањем широм Европе, испред Лондона или Мадрида.
(Кликс)
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