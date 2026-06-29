Лидл стиже на још једну локацију у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки трговачки гигант Лидл (Lidl) наставља припреме за улазак на тржиште Босне и Херцеговине, а БизнисИнфо.ба открива још једну локацију на којој ће градити свој малопродајни објекат.
Према информацијама БизнисИнфо.ба, нови Лидл биће изграђен у Чапљини, чиме овај херцеговачки град улази међу средине у којима њемачка компанија развија своју будућу продајну мрежу.
Иако се и раније незванично говорило да је Чапљина међу градовима у којима Лидл планира инвестирати, сада је извјесно да ће пројекат бити реализован, а позната је и тачна локација будућег објекта.
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Лидл ће бити изграђен у насељу Тасовчићи, на самом улазу у Чапљину. Ријеч је о парцели смјештеној уз велики кружни ток на којем се укрштају магистрални правци према Мостару и Сарајеву, Неуму, центру Чапљине, Стоцу и граничном прелазу Дољани према Хрватској.
Због таквог положаја, ријеч је о једној од најфреквентнијих локација у овом дијелу Херцеговине, којом свакодневно пролазе хиљаде возила, посебно током љетне туристичке сезоне, када велики број путника саобраћа према Јадранској обали.
На илустрацији је означена локација будућег Лидл маркета у Чапљини. У непосредној близини већ је отворен ТЦ Корнер парк (Corner Park), а планирана је изградња још једног трговачког центра.
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У непосредној близини налази се и хотел „Президент“ (President), један од најпознатијих хотелских објеката у овом дијелу Херцеговине.
Посебно је занимљиво да Лидл неће бити једини велики трговачки објекат на овој локацији. Непосредно уз његов будући маркет, према информацијама БизнисИнфо.ба, паралелно се припрема изградња још једног великог трговачког центра.
Истовремено, свега неколико десетина метара даље, раније ове године отворен је тржни центар Корнер парк, чиме овај дио Чапљине убрзано прераста у нову трговачку зону.
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То значи да ће се на релативно малом простору налазити чак три велика малопродајна комплекса, што би могло потпуно промијенити трговачку слику југа Босне и Херцеговине.
Захваљујући изузетној саобраћајној повезаности и непосредној близини границе са Хрватском, очекује се да ова зона неће привлачити само становнике Чапљине и околних херцеговачких градова, већ и купце из сусједне Хрватске, као и бројне туристе који током цијеле године пролазе овим правцем.
Лидл посљедњих мјесеци интензивно развија мрежу будућих продајних објеката широм Босне и Херцеговине.
Компанија је већ покренула или припрема градњу маркета у више градова, међу којима су Сарајево, Бањалука, Зеница, Мостар, Грачаница, Бијељина, Зворник, Бихаћ, Ливно и многи други, док је Чапљина најновији град у којем ће њемачки трговачки ланац имати своје присуство.
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Долазак Лидла додатно ће појачати конкуренцију у малопродаји на југу земље, али и потврдити да Херцеговина постаје једно од најзанимљивијих подручја за улагања великих трговачких ланаца.
Како сазнаје БизнисИнфо.ба, управо локација у Тасовчићима требало би у наредним годинама да постане ново трговачко средиште југа Босне и Херцеговине.
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