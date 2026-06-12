Лидл улаже 10 милијарди евра: Дио инвестиција стиже у Сарајево, Бању Луку, Требиње и Мостар

Аутор:АТВ
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Њемачка Шварц група, власник Лидла и Кауфланда, улаже више од 10 милијарди евра након рекордног промета од 185,6 милијарди евра у прошлој години. Дио тих инвестиција стиже изравно на тржиште Босне и Херцеговине гдје ускоро почиње отварање првих трговина.
Пословни резултати и ширење пословања учврстили су позицију ове групације као водеће на европском тржишту малопродаје.
Упркос економским и геополитичким кризама, екосистем групе повећао је број запослених за 9.000, па тако Шварц група сада запошљава укупно 604.000 људи.
Главни покретач раста и даље је малопродајни сектор. Лидл и Кауфланд проширили су своју мрежу за 300 нових трговина те укупно управљају са 14.500 објеката.
Сам Лидл забиљежио је раст прихода од 6,1 посто, досегнувши 140,2 милијарде евра, док је Кауфланд остварио промет од 36,7 милијарди еура, уз раст од 4,3 посто. Интернетска продаја оба ланца остала је стабилна на 1,7 милијарди евра.
Успјешну годину коментирао је и челни човјек групације, нагласивши улогу радне снаге у постизању ових резултата.
Упркос привредним и геополитичким кризама, твртке Шварц групе поновно су забиљежиле значајан раст у пословној години 2025.
Овај снажан учинак заслуга је више од 600.000 преданих запосленика. Напорно смо радили како бисмо учврстили нашу позицију број један у Европи и настављамо гурати напријед нашу успјешну дугорочну стратегију екосистема, изјавио је Герд Чазановски, општи партнер Шварц групе.
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За текућу пословну годину 2026. планирано је значајно повећање инвестиција на више од 10 милијарди евра у свим дивизијама. Од тог износа, око 5 милијарди еура биће уложено изравно у Њемачку, док је преосталих 5 милијарди евра намијењено за међународна тржишта и експанзију, од којих дио иде у Босну и Херцеговину.
Фокус улагања биће на јачању темељног пословања, ширењу тржишног удјела у стационарној малопродаји те осигуравању дигиталне неовисности и опскрбне суверености.
Како је већ раније писао портал Јабука.тв, њемачки трговачки гигант интензивно припрема терен за улазак на тржиште Босне и Херцеговине, па је сасвим извјесно да ће се дио најављених инвестиција прелити и на пројекте у БиХ гдје се отварање првих трговина очекује крајем ове или почетком сљедеће године.
Попис градова у којима Лидл гради или припрема објекте све је дужи, а радови на терену у пуном су замаху.
У Какњу је тако практички завршен нови Лидл маркет на локацији некадашњег рударског торња Старе јаме, који сада доминира тим насељем.
Значајни помаци видљиви су и у Сарајеву, гдје је Општинско вијеће Центар усвојило Нацрт одлуке за локалитет "Зетра", чиме се омогућава градња модерног пословног објекта с преко 100 паркирних мјеста на површини од 10.340 четворних метара.
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Ни југ земље не заостаје за овим плановима. Скупштина града Требиња усвојила је одлуке о замјени некретнина и измјени регулацијског плана за градњу приступне прометнице према будућем комплексу на јужном излазу из града, а у цијели пројект укључена је и твртка из Широког Бријега која је раније откупила око 13.000 четворних метара простора на том локалитету.
Уз Сарајево, Какањ, Требиње и Бања Луку, Лидл је у различитим фазама реализације у још двадесетак градова, укључујући Мостар, Чапљину, Ливно и Читлук.
Како је већ раније писао портал Јабука.тв, детаљи о платама за бх. тржиште још нису службено потврђени, но стандарди из регије, попут Лидл Хрватске гдје почетна бруто плата продавача износи 1.430 евра уз бројне додатке и божићнице, сугерирају да ће долазак овог европског лидера донијети виша примања од домаћег просјека те снажно утицати на домаћу економију.
(јабука.тв)
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