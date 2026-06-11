Цијене нафте нагло пале након једне објаве на друштвеним мрежама

Цијене нафте су пале, а америчке акције нагло су порасле након што је амерички предсједник Доналд Трамп отказао планиране нападе на Иран.

Цијена нафте типа Брент пала је за 3,7 одсто, на нешто испод 90 америчких долара по барелу, док је америчка сирова нафта пала за 3,6 одсто на нешто испод 87 америчких долара по барелу, преноси Си-Ен-Ен.

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Берзански индекс Дау Џонс повећан је 810 поена, односно за 1,62 одсто, док је С&П500 повећан за 1,3 одсто, а Насдак Комопозит за 1,8 одсто.

Раније данас, Трамп је саопштио да је отказао је планиране ракетне ударе и бомбардовање Ирана до којих је требало да дође вечерас, након што су се, како је рекао, највиши ирански званичници укључили и одобрили преговоре са Сједињеним Америчким Државама.

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Он је навео да ће поморска блокада Ирана остати "у пуној снази" све док "трансакција" не буде извршена, преноси Танјуг.