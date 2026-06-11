Logo

Цијене нафте нагло пале након једне објаве на друштвеним мрежама

Аутор:

АТВ
11.06.2026 20:37

Коментари:

0
Цијене нафте нагло пале након једне објаве на друштвеним мрежама

Цијене нафте су пале, а америчке акције нагло су порасле након што је амерички предсједник Доналд Трамп отказао планиране нападе на Иран.

Цијена нафте типа Брент пала је за 3,7 одсто, на нешто испод 90 америчких долара по барелу, док је америчка сирова нафта пала за 3,6 одсто на нешто испод 87 америчких долара по барелу, преноси Си-Ен-Ен.

Харг

Свијет

Иран одговорио на Трампову најаву заузимања Харга

Берзански индекс Дау Џонс повећан је 810 поена, односно за 1,62 одсто, док је С&П500 повећан за 1,3 одсто, а Насдак Комопозит за 1,8 одсто.

Раније данас, Трамп је саопштио да је отказао је планиране ракетне ударе и бомбардовање Ирана до којих је требало да дође вечерас, након што су се, како је рекао, највиши ирански званичници укључили и одобрили преговоре са Сједињеним Америчким Државама.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп направио велики заокрет: Отказао напад!

Он је навео да ће поморска блокада Ирана остати "у пуној снази" све док "трансакција" не буде извршена, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Нафта

Коментари (0)

Прочитајте више

Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.

Свијет

Трамп испунио пријетње, у Ирану ескплозије и сирене: Техеран поручује да неће попустити

13 ч

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.

Свијет

Медији пишу: Иран одбио да води директне преговоре са САД

22 ч

0
Вјеверица

Наука и технологија

Научници открили ДНК мамута старог 700.000 година у залеђеном измету вјеверице

22 ч

0
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Економија

Колико је нафте прошло кроз Хормуз? Трамп изнио невјероватне цифре

1 д

0

Више из рубрике

Жељезнице Републике Српске, воз

Економија

"Ребалансом повећање субвенција Жељезницама за 35 милиона КМ"

5 ч

0
kreditna kartica, prevara

Економија

НБС донијела нову одлуку о каматама

6 ч

0
Нудио полицајцу мито па ухапшен

Економија

Ускоро већи матерински додаци накнаде за родитеље у Српској

6 ч

1
Зора Видовић

Економија

Плате у Српској поново расту, Видовић открила када и колико

6 ч

6

  • Најновије

21

17

Сада је и званично: Мурињо нови тренер Реала

21

06

Свечано отворено Свјетско првенство

20

56

Словенија укида граничне контроле према Хрватској и Мађарској

20

37

Цијене нафте нагло пале након једне објаве на друштвеним мрежама

20

09

Мексико и Јужна Африка отварају Мундијал, почела прва од три церемоније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима