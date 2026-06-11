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Иран одговорио на Трампову најаву заузимања Харга

11.06.2026 17:34

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Иран одговорио на Трампову најаву заузимања Харга
Фото: European Space Agency via AP

Стигла је прва реакција иранских званичника на изјаву предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа да би у "не тако далекој будућности" могао заузети ирански оток Харг и преузети "потпуну контролу" над иранском нафтном и гасном индустријом.

Ирански амбасадор у Пакистану, земљи која посредује у преговорима између Техерана и Вашингтона, Реза Могхадам, објавио је реакцију на друштвеним мрежама свега десетак минута након Трампове поруке.

- Непромишљени авантуризам Сједињених Америчких Држава и бахат приступ у којем се одмах посеже за оружјем практично показују да САД води политику на ивици сукоба и шарлатанства, а не озбиљан мировни процес у доброј вјери - поручио је Могхадам.

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Додао је: "Ако желе окушати срећу, у реду, али искуство је показало да на крају, након циклуса тензија, добију мање него раније."

Трамп је раније запријетио да ће Сједињене Америчке Државе заузети Харг и преузети контролу над иранским тржиштем нафте и плина, али је касније у интервјуу за Фокс ублажио тон. Рекао је да би заузимање Харга била његова "преференција", али је додао да "није сигуран има ли САД апетита за то".

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