Украо јој торбицу, она га више пута брутално прегазила: Ево коју је казну добила Италијанка

Аутор:АТВ
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Стигла је пресуда Суда за поротнике у Луки против Цинчије Дал Пино, жене која је прегазила и усмртила Нуредина Мезгуија, увече 8. септембра 2024. године у Вијаређу, након што јој је 52-годишњи Мароканац украо торбицу.
Одређено је да казну служи у кућном притвору.
Суд за поротнике у Луки осудио је Цинчију Дал Пино на 18 година затвора због смрти Нуредина Мезгуија, 52-годишњег Мароканца којег је жена својим СУВ возилом прегазила и усмртила увече 8. септембра 2024. године у Улици Копино у Вијаређу. Суд је одредио да се казна извршава у кућном притвору, пише Фанпаге.ит.
Пресуда закључује процес који је више од годину и по дана привлачио велику пажњу јавности. Шездесетпетогодишња предузетница која се бави угоститељством на плажи била је оптужена за тешко квалификовано намерно убиство. Тужилаштво, са тужитељком Саром Полино, тражило је доживотну казну затвора, тврдећи да је жена поступала са јасном "убилачком намјером" и "окрутношћу", више пута ударајући жртву возилом чак и након што ју је већ оборила.
Према оптужници, након што јој је украдена торба док је улазила у аутомобил како би се вратила кући послије вечере са пријатељима у ресторану Да Миро, Дал Пино је наводно кренула у потеру за Мезгуијем са намјером не само да врати своје ствари већ и да га казни.
Снимци надзорних камера јасно приказују ток догађаја: жена је возилом кренула ка мушкарцу који се налазио на тротоару и четири пута га ударила Мерцедесовим СУВ-ом.
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Одбрана, коју су заступали адвокати Енрико Марзадур и Алберто Гаргани, тражила је да се дјело преквалификује у нехотично прекорачење нужне одбране или, у прекорачење које је имало теже посљедице од намјераваних. Адвокати су све вријеме тврдили да је жена, уплашена и у шоку због крађе, односно онога што је назвала пљачком, изгубила контролу над возилом без намјере да убије.
Дал Пино је све вријеме тврдила да јој је мушкарац пријетио ножем, али оружје никада није пронађено. Након што је прегазила Мезгуија, жена је изашла из аутомобила, узела своју торбу и удаљила се без пружања помоћи.
Данашња пресуда донијета је у напетој атмосфери. Захтјев тужилаштва за доживотну казну изазвао је талас увреда на интернету упућених тужитељки Полино, због чега тужитељка и њена канцеларија разматрају подношење тужби за клевету. Због тога је суд одредио појачане мјере безбједности у судници.
Цинчија Дал Пино, ухапшена неколико сати након догађаја у цркви Свете Рите док се молила, скоро све вријеме је била у кућном притвору у својој кући у Вијаређу.
Prosecutors have demanded life in prison for Cinzia Dal Pino. She is the 65 year old Italian businesswoman who ran over the knife wielding robber, Nourdine Mezgoui, after he stole her bag in Viareggio, Italy.— SafetySwipe (@SafetyNotorious) May 30, 2026
She chased him, hit him multiple times, grabbed her belongings, and… pic.twitter.com/BNZcE1ysCk
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