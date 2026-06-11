Logo

Свештеници објаснили гдје се по правилу држе иконе у кући

Аутор:

АТВ
11.06.2026 13:53

Коментари:

0
Икона Богородице у Цркви.
Фото: ATV

Источни зид собе, а не простор изнад телевизора. То је прво што ће вам рећи већина свештеника када их питате гдје се поставља православна икона у кући.

А баш ту већина нас погријеши, јер икона заврши тамо гдје има слободног зида, а не тамо гдје јој је мјесто по традицији.

Фудбалери БиХ

Фудбал

Играчи БиХ насмијали и своје навијаче: Погледајте како изговарају своја имена

Црква нема строго правило записано у камену, али постоји вијековима устаљена пракса. Икона се окреће ка истоку, ка страни на којој излази сунце и ка којој се вјерник окреће на молитви. У старим српским кућама тај угао се звао „крсна слава страна“ и нико га није затрпавао стварима.

Гдје се налази право мјесто за кућну икону

Традиционално мјесто за икону је источни угао главне собе, онај који први угледате када уђете. Овај кутак се назива свети угао или „црвени угао“, што на старословенском значи лијеп угао. Поставља се у висини очију или мало изнад, тако да икона гледа вас, а не ваше ноге.

Висина није случајна. Ако је икона прениско, дјелује као украс на комоди. Ако је превисоко, губите онај лични осјећај сусрета погледа који је суштина молитве пред иконом.

hitna pomoc

Србија

Пао са бицикла, па сломио лобању: Познато стање повријеђеног у Миријеву

Свештеници често кажу да треба да стојите испред ње усправно, без сагињања и без пропињања на прсте.

Зашто изнад телевизора и у ходнику није добро

Највећи проблем није зид, него друштво у коме икона стоји. Када кућну икону ставите изнад телевизора, она дијели простор са ријалити свађама, рекламама и вечерњим вијестима.

Црква то не забрањује изричито, али свештеници јасно савјетују да молитвени кутак и екран не иду на исти зид.

Ходник је друга честа грешка. Ту се икона окачи јер „има мјеста“, па поред ње висе кључеви, јакне и торбе. Свети угао тражи мир, а не промају и гужву код улазних врата.

Ако живите у малој гарсоњери, боље је изабрати миран дио собе него улазни зид.

илу-медвјед-23042026

Градови и општине

Медвјед уочен међу кућама: Мјештани позвани на опрез

Шта се ставља поред иконе, а шта никако

Поред иконе се традиционално пали кандило или свијећа, ставља се гранчица босиљка и понекад мали крст. Многе домаћице ту држе и бочицу свете водице. Све то чини молитвени кутак цјеловитим и препознатљивим свакоме ко уђе.

Кандило или воштана свијећа, постављени тако да не диме саму икону

Гранчица босиљка, најчешће освештаног на Богојављење

Ручно везена надвратна тканина или чиста бела салвета испод

Шта не иде у тај кутак? Породичне фотографије покојника, шминка, ситан новац и накит. Свети угао није полица за све и свашта. Једна икона постављена с поштовањем вриједи више од десет набацаних без реда.

Вјера и поштовање су важнији од самог мјеста на зиду

Икона није амајлија и не ради као аларм против несреће. Она је прозор ка молитви, подсјетник да се зауставите и прекрстите када пролазите.

илу-аутомобил

Ауто-мото

Овај изум би бензинце могао да спаси од изумирања

Православна икона штити дом кроз вјеру укућана, а не кроз мјесто на коме виси.

Сасвим друга прича је однос према њој. Свештеници савјетују да икону у дому редовно обришете од прашине меком крпом, да пред њом упалите кандило на славу и велике празнике.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Икона

православље

СПЦ

свештеник

Коментари (0)

Прочитајте више

Фудбалер Хаитија Доминик Сајмон

Фудбал

Нови ФИФА скандал, једна репрезентација је жртва

2 ч

0
Радници у Новој Жељезари обуставили рад: Нема производње и испоруке робе

БиХ

Радници у Новој Жељезари обуставили рад: Нема производње и испоруке робе

2 ч

0
Дјевојчица пала са 12. спрата

Свијет

Узнемирујући снимак: Дјевојчица пала са 12. спрата

3 ч

0
Витамини Б12 суплементи дохрана здравље

Здравље

Ако осјећате хронични умор, провјерите да ли вам недостају ова два витамина

3 ч

0

Више из рубрике

Баштован у бијелим чизмама залива младе биљке у земљи током сунчаног дана на фарми.

Савјети

Када је идеално вријеме за заливање баште?

5 ч

0
Ријешите се пужева у башти: Бјеже као луди - треба вам само 1 састојак из кухиње

Савјети

Ријешите се пужева у башти: Бјеже као луди - треба вам само 1 састојак из кухиње

1 д

0
Уређена дневна соба са клима уређајем

Савјети

Како расхладити дом без климе и вентилатора?

2 д

0
Машина за прање веша

Савјети

Ово је најбољи начин да уклоните жуте флеке са одјеће

2 д

0

  • Најновије

15

49

"Ребалансом повећање субвенција Жељезницама за 35 милиона КМ"

15

48

Потврђена пресуда: Балијагићу 40 година затвора

15

43

Додик са епископом британско-ирским Нектаријем: Улога СПЦ у очувању саборности народа немјерљива

15

41

Снежана Ружичић дала изјаву у МУП-у СБК

15

38

Желе да укину удовичке пензије - захтјев изазвао буру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима