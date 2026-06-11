Свештеници објаснили гдје се по правилу држе иконе у кући

Аутор:АТВ
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Источни зид собе, а не простор изнад телевизора. То је прво што ће вам рећи већина свештеника када их питате гдје се поставља православна икона у кући.
А баш ту већина нас погријеши, јер икона заврши тамо гдје има слободног зида, а не тамо гдје јој је мјесто по традицији.
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Црква нема строго правило записано у камену, али постоји вијековима устаљена пракса. Икона се окреће ка истоку, ка страни на којој излази сунце и ка којој се вјерник окреће на молитви. У старим српским кућама тај угао се звао „крсна слава страна“ и нико га није затрпавао стварима.
Традиционално мјесто за икону је источни угао главне собе, онај који први угледате када уђете. Овај кутак се назива свети угао или „црвени угао“, што на старословенском значи лијеп угао. Поставља се у висини очију или мало изнад, тако да икона гледа вас, а не ваше ноге.
Висина није случајна. Ако је икона прениско, дјелује као украс на комоди. Ако је превисоко, губите онај лични осјећај сусрета погледа који је суштина молитве пред иконом.
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Свештеници често кажу да треба да стојите испред ње усправно, без сагињања и без пропињања на прсте.
Највећи проблем није зид, него друштво у коме икона стоји. Када кућну икону ставите изнад телевизора, она дијели простор са ријалити свађама, рекламама и вечерњим вијестима.
Црква то не забрањује изричито, али свештеници јасно савјетују да молитвени кутак и екран не иду на исти зид.
Ходник је друга честа грешка. Ту се икона окачи јер „има мјеста“, па поред ње висе кључеви, јакне и торбе. Свети угао тражи мир, а не промају и гужву код улазних врата.
Ако живите у малој гарсоњери, боље је изабрати миран дио собе него улазни зид.
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Поред иконе се традиционално пали кандило или свијећа, ставља се гранчица босиљка и понекад мали крст. Многе домаћице ту држе и бочицу свете водице. Све то чини молитвени кутак цјеловитим и препознатљивим свакоме ко уђе.
Кандило или воштана свијећа, постављени тако да не диме саму икону
Гранчица босиљка, најчешће освештаног на Богојављење
Шта не иде у тај кутак? Породичне фотографије покојника, шминка, ситан новац и накит. Свети угао није полица за све и свашта. Једна икона постављена с поштовањем вриједи више од десет набацаних без реда.
Икона није амајлија и не ради као аларм против несреће. Она је прозор ка молитви, подсјетник да се зауставите и прекрстите када пролазите.
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Православна икона штити дом кроз вјеру укућана, а не кроз мјесто на коме виси.
Сасвим друга прича је однос према њој. Свештеници савјетују да икону у дому редовно обришете од прашине меком крпом, да пред њом упалите кандило на славу и велике празнике.
(Крстарица)
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