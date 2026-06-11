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Медвјед уочен међу кућама: Мјештани позвани на опрез

Аутор:

АТВ
11.06.2026 13:28

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Медвјед
Фото: pexels/ Andrey Dvoretskiy

На друштвеној мрежи Фејсбук објављена је фотографија на којој се види медвјед у насељу Кривоглавци на подручју општине Вогошћа.

Према објави, призор је забиљежен у јутарњим сатима, а фотографија је брзо привукла пажњу корисника и изазвала бројне реакције и коментаре, од изненађења до опреза.

Фотографију можете погледати ОВДЈЕ.

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Иако се не може независно потврдити тачна локација и вријеме настанка фотографије, објава је отворила расправу о присуству дивљих животиња у близини насељених подручја, што повремено зна бити случај у шумовитим предјелима око Вогошће.

Стручњаци у сличним ситуацијама истичу да је важно избјегавати приближавање дивљим животињама и не покушавати их узнемиравати, те сваку сумњиву ситуацију пријавити надлежним службама, пише Аваз.

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Објава са Фејсбука још једном је подсјетила на потребу опреза и свијести о близини природних станишта у околини насељених мјеста.

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Тагови :

Медвјед

Вогошћа

Фејсбук

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