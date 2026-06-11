Ако осјећате хронични умор, провјерите да ли вам недостају ова два витамина

Аутор:Promocija PR
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Исцрпљеност се често приписује заузетом распореду или стресу, али у неким случајевима то је знак да нешто није у реду, а најновије истраживање, открило је да су ниски нивои два витамина - Б12 и фолата, повезани су са већим ризиком од хроничног умора.
Студија је обухватила 602 здраве одрасле особе које су одговарале на питања о свом нивоу умора и мотивације. Истраживачи су учесницима мјерили и нивое фолата, витамина Б12 и хомоцистеина у крви, супстанце која има тенденцију да расте када су фолати и витамин Б12 ниски.
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Истраживање објављено у марту у часопису "Нутриентс" потврдило је да су учесници са вишим нивоом хомоцистеина обично имали ниже нивое фолата и витамина Б12.
Открили су и да су мушкарци са вишим нивоом хомоцистеина чешће пријављивали умор, док су жене чешће говориле да се осјећају мање мотивисано када су им нивои били поремећени.
Према ријечима дијететичара, ову повезаност вриједи истражити уколико постоји борба са умором.
Витамин Б12 и фолат (Б9) су витамини растворљиви у води из комплекса Б витамина. Витамин Б12 подржава функцију централног нервног система и потребан је за здраву функцију црвених крвних зрнаца, док је фолат потребан за правилну деобу ћелија.
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- Б12 и фолат помажу тијелу да производи здрава црвена крвна зрнца, која преносе кисеоник. Када су нивои ниски, тијело можда неће ефикасно да испоручује кисеоник, због чега се осјећа умор, слабост или исцрпљеност - објашњава Кери Ганс, магистар наука и регистровани дијететичар.
Оба ова витамина играју заиста велику улогу у томе како тијело претвара храну у гориво.
- Ако тај процес није ефикасан зато што неко не добија довољно хранљивих материја које су му потребне, то дефинитивно може довести до умора - каже Џесика Кординг, магистар наука и регистровани дијететичар.
- Осјећај умора не указује нужно на недостатак Б12 или фолата. Умор може бити узрокован мноштвом фактора, од којих нису сви биолошки, али ако достигне одређени праг, вриједи га истражити. Ако је умор упоран, необјашњив, омета свакодневни живот или се не побољшава уз адекватан сан, исхрану, хидратацију и управљање стресом, вриједи се обратити љекару - каже Ганс за Превентион.
Кординг препоручује да се посумња на недостатак витамина Б12 и фолата у случајевима када се јавља:
Према њеним ријечима, анализа крви је најбољи начин да се то са сигурношћу утврди.
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У случајевима сумње или потврђеног ниског нивоа витамина Б12 и фолата, дијететичари препоручују повећан унос хране која природно садржи ове хранљиве материје.
- Б12 се налази у риби, живинском месу, месу, јајима, млијечним производима и обогаћеној храни, док се фолат налази у лиснатом зеленом поврћу, пасуљу, сочиву, шпаргли, цитрусном воћу, авокаду и обогаћеним житарицам - каже Ганс.
Кординг се слаже да човјек прво треба да се фокусира на своју исхрану.
- Погледајте шта једете. Ако ове витамине не добијате из редовних извора хране, размислите о њиховом додавању - каже она.
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У случајевима израженог умора и лабораторијски потврђеног дефицита ових нутријената, Кординг препоручује увођење суплемената, али уз претходну консултацију са љекаром.
(Блиц)
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