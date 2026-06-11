РУЦЗ упутила апел грађанима

Аутор:АТВ
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Републичка управа цивилне заштите Републике Српске упутила је апел и упозорење грађанима.
РУЦЗ апелује на грађане да минско експлозивна средства не одлажу у контејнере, не бацају на отпад или било које друге површине - него да иста пријаве локалној Цивилној заштити, која ће по својој надлежности упутити захтјев по утврђеним протоколима Републичкој управи цивилне заштите.
РУЦЗ ће у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске безбједно уклонити наведена средства.
Грађани пријаве могу извршити позивом на број 121 или 122.
Хроника
У камиону на Лаушу експлодирала ”Зоља”!
Подсјећамо, у бањалучком насељу Лауш јутрос је дошло до снажне експлозије.
Одмах по дојави мјесто догађаја обезбједили су припадници ПС Бањалука-Лауш и деминерски тим Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, који је прегледао садржај камиона и осигурао терен.
Директор Републичке управе цивилне заштите Републике Српске Борис Трнинић констатовао је да је права срећа да нико није страдао и да нема повређених, јер се ради о експлозији средства кумулативног дејства.
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