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РУЦЗ упутила апел грађанима

Аутор:

АТВ
11.06.2026 11:50

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Експлозивне направе
Фото: RUCZRS

Републичка управа цивилне заштите Републике Српске упутила је апел и упозорење грађанима.

РУЦЗ апелује на грађане да минско експлозивна средства не одлажу у контејнере, не бацају на отпад или било које друге површине - него да иста пријаве локалној Цивилној заштити, која ће по својој надлежности упутити захтјев по утврђеним протоколима Републичкој управи цивилне заштите.

РУЦЗ ће у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске безбједно уклонити наведена средства.

Грађани пријаве могу извршити позивом на број 121 или 122.

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У камиону на Лаушу експлодирала ”Зоља”!

Подсјећамо, у бањалучком насељу Лауш јутрос је дошло до снажне експлозије.

Одмах по дојави мјесто догађаја обезбједили су припадници ПС Бањалука-Лауш и деминерски тим Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, који је прегледао садржај камиона и осигурао терен.

Директор Републичке управе цивилне заштите Републике Српске Борис Трнинић констатовао је да је права срећа да нико није страдао и да нема повређених, јер се ради о експлозији средства кумулативног дејства.

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Тагови :

Упозорење

Бањалука

РУЦЗ

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