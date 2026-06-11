Казна 500 марака: Полиција послала упозорење појединим возачима

Аутор:Стеван Лулић
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Полицијска управа Требиње послала је упозорење мотоциклистима и нагласила да ће од 12. до 14. јуна бити појачане контроле у саобраћају.
Требињска полиција апеловала је на све возаче и путнике на мотоциклима да се придржавају важећих законских прописа, прије свега да током вожње мотоцикала носе закопчану заштитну кацигу, за шта је прописана новчана казна.
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"Возачи мотоцикала су једна од најрањивијих категорија у саобраћају због тога што приликом учествовања у саобраћајној незгоди немају каросерију која их штити од удара, него својим тијелом остварују контакт са подлогом, што за посљедицу најчешће има тешке тјелесне повреде", кажу у ПУ Требиње.
Из полиције подсјећају да је законом прописано да ће онај ко нарушава мир других на јавном мјесту наглим стартовањем возила при чему ствара прекомјерну буку бити кажњен новчаном казном од 500 марака.
Полицијска управа Требиње је за пет мјесеци евидентирала 10 незгода у којима је учествовало девет возача мотоцикала и један возач мопед.
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"У овим незгодама лакше повријеђен је један возач мопеда и три возача мотоцикла, теже су повријеђена два возача мотоцикла. За пет мјесеци 2025. године, евидентирано је седам незгода, у којима су учествовала два возача мопеда и пет возача мотоцикала", закључују у ПУ Требиње.
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