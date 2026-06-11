Тешка несрећа у БиХ: Пала кашика са багера, сударили се камион и комби

Аутор:АТВ
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На магистралном путу у мјесту Љубина код Илијаша данас је дошло до тешке саобраћајне несреће у којој су учествовали камион и комби возило, а према првим информацијама узрок несреће била је кашика багера која је пала са теретног возила.
Комби је претрпио велику материјалну штету на предњем дијелу, док је камион завршио ван коловоза након судара. На цести су били расути дијелови возила, а саобраћај се одвијао отежано, због чега су се формирале дуже колоне у оба смјера.
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Према ријечима очевидаца, кашика багера која се превозила на приколици пала је на коловоз, након чега је дошло до судара између комбија и теретног возила.
На мјесто несреће изашли су припадници полиције који су обавили увиђај и регулисали саобраћај, док су надлежне службе радиле на уклањању оштећених возила и терета с цесте.
За сада нема званичних информација о евентуално повријеђеним особама, а више детаља биће познато након завршетка полицијског увиђаја.
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Возачима се савјетује додатни опрез приликом проласка овом дионицом пута између Средњег и Љубине, гдје су због несреће током дана забиљежене велике гужве и успорено одвијање саобраћаја.
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