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Плаже у Бањалуци под лупом - надлежни послали апел грађанима

Аутор:

АТВ
11.06.2026 10:53

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Врбас
Фото: АТВ

Узорковање воде на седам традиционалних купалишта у Бањалуци биће урађено до 15. јуна, а званични резултати анализе здравствене исправности и квалитета биће готови до 20. јуна.

Након што су ране љетне температуре измамиле бројне Бањалучане на ријеке, из Градске управе је коначно стигла званична потврда о покретању процедура.

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Комплетан процес на терену реализоваће Институт за јавно здравство Републике Српске, уз присуство здравственог и водног инспектора Града, пише "Бл портал".

Мапа контроле: Које плаже иду под лупу?

Овогодишњом анализом биће обухваћено укупно седам локација на двије бањалучке ријеке, које грађани традиционално користе за купање током љета.

Узорци воде за анализу на ријеци Врбас биће узети са купалишта "Слап“ у насељу Новоселија, "Врућица“ и “наша плажа” у Српским Топлицама и "Абација“ у насељу Обилићево.

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Када је ријеч о ријеци Врбањи, узорковање ће се извршити на двије популарне локације – купалишту "Жути мост“ у насељу Врбања и "Зелени вир“ у истоименом насељу.

Бирократски апсурд: Испитивање није законска обавеза, купање на сопствени ризик

Иако ова информација доноси олакшање грађанима који желе знати каква је вода у којој се купају, из Одјељења за инспекцијске послове отворено упозоравају на сиву зону у којој се бањалучка купалишта годинама налазе.

“Иако испитивање воде за купање на ријекама није законска обавеза, градска инспекција сваког љета реализује ту активност због заинтересоване јавности и безбједности грађана”, објашњавају из ресорног одјељења.

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Међутим, кључни проблем лежи у чињеници да се ради о отвореним водотоцима. С обзиром на то да ове локације у званичним књигама уопште нису регистроване као јавна купалишта, не постоје ни прописани услови рада, а самим тим ни континуирани инспекцијски надзор над њима током сезоне.

Због тога, надлежни шаљу јасну и нимало пријатну поруку – грађани све ове локације и воду за купање користе искључиво на сопствену одговорност.

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Тагови :

Плажа

Бањалука

Врбас

Врбања

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