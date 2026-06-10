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Бањалука изнајмљује пословне просторе у строгом центру

Аутор:

АТВ
10.06.2026 10:29

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Фото: ATV

Одсјек за управљање непокретном имовином Града Бањалука расписао је званични оглас о издавању у закуп четири пословна простора путем прикупљања писаних понуда.

Како се наводи на сајту Града, чак два од четири понуђена простора смјештена су на изузетно атрактивним локацијама у строгом центру града – ријеч је о локалу у Јеврејској улици на броју 8, те простору у Улици краља Петра И Карађорђевића број 113.

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Преостала два пословна простора из огласа налазе се на подручју мјесне заједнице Сарачица.

Сви заинтересовани апликанти немају много времена за оклијевање. Пријаве са комплетном и потребном документацијом подносе се директно на протокол Градске управе Бањалука, у канцеларији број 11, а крајњи рок за предају докумената је 22. јун до 11.00 часова.

Како ови простори изгледају

Што се тиче простора у Улици краља Петра Првог Карађорђевића, на броју 113 налазе се “градски квадрати” који су већ дуже вријеме попуно празни и закључани.

Иначе је у питању “премиум” локација у самом срцу Бањалуке, јер се простор налази у главној градској улици, у дијелу који води према згради Владе Републике Српске и Народном позоришту.

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С обзиром на огроман проток пјешака и возила сваког дана, ова позиција је идеална за трговачке радње, салоне или канцеларијске услуге високе класе. Некој од тих дјелатности надају се и станари ове зграде.

“Тренутно је све пусто и напуштено. Тај простор је под кључем и нико у њега не улази већ извјесно вријеме. Дуго година на тој адреси је радио познати козметички салон, али након што су они иселили, локал је остао празан”, испричали су станари ове зграде за БЛ портал, додајући да би вољели да нови закупац уреди простор и покрене неку корисну дјелатност.

Други пословни простор на атрактивној локацији, такође у самом центру града, у понуди је у Јеврејској улици, на броју 8, која је практично “наслоњена” на епицентар Бањалуке – Трг Крајине и Робну кућу Боска.

Преостала два пословна простора налазе се у Мјесној заједници Сарачица, уз главну саобраћајницу која повезује Бањалуку са Бронзаним Мајданом.

(БЛ Портал)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Закуп

Пословни простор

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