До Тивта из Бањалуке за 35 минута

Аутор:Валерија Илић
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Бањалука – Тиват за 35 минута. Обезбијеђено је то новом линијом са бањалучког аеродрома до црногорског приморја. У промотивном периоду цијена повратне карте била је 107 еура, уз пртљаг од 23 килограма и 8 ручног пртљага. Летови саобраћају уторком у јутарњим часовима и петком у касним поподневним часовима.
"За разлику од претходне двије године грађани имају прилику за неких 35 минута да дођу до црногорског приморја, а то је нешто што су нам грађани и тражили претходне двије године и на чему смо радили како би заобишли чекања на граничним прелазима и како би олакшали љетовање грађанима.У наредном периоду зависно од попуњености авиона цијене ће варирати као и у свакој другој авиокомпанији", рекла је Валентина Кецман, в.д. директора „Аеродроми Републике Српске“.
Први путници на овом лету су били представници црногорских авиокомпанија, који су истакли да су врло задовољни успостављањем авиовезе између Бањалуке и Тивта.
"Баш ми је посебно важно, ево да сам на овоме лету овдје и наравно желим свим оним путницима који ће вјерујем у великом броју долазити у црногорско приморје, у Тиват, који је врата Боке, да ће се осјећати угодно, добро, и да ћемо једнако овако добро и топлу добродошлицу уприличити у Црној Гори", рекао је Роко Толић, директор „Аеродрома Црне Горе“.
"Уложили смо одређени напор, али нећемо рећи да се данас десило нешто ново, осим лета који је нови, све остало је старо, стара познанства, пријатељи и рођаци", рекао је Вукадин Стојановић, директор „Air Montenegro“.
У плану су и нове линије са Црном Гором и то у зимском периоду. Црногорске авиокомпаније настоје да се уведе лет Бањалука – Подгорица, како би Република Српска и ван сезоне имала авиоконекције са Црном Гором.
"Нисмо смјели ништа говорити, док на концу није реализирано, још до прије некаквих два-три мјесеца било је питање хоће ли или неће и на концу ево сви су ставили велике напоре, мени је драго не само да је линија кренула него да је и успјешна", рекао је Ален Шћурица, ваздухопловни аналитичар.
Важно је да се Српска отвара према региону и Европи, порука је ресорног министра.
"Важно је да се отварамо према дестинацијама, како у окружењу тако, надам се, врло брзо и широм региона и Европе, Влада Републике Српске и ресорно министарство ће учинити све да ово буде само један у низу нових летова на Аеродрому Бањалука", рекао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.
У Бањалуку је авион „Ер Монтенегра“ слетио у пријеподневним часовима, и на тај начин озваничио нову линију на Аеродрому Републике Српске за ову љетну сезону 2026. године.
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