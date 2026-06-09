Сутра засједа бањалучка Скупштина: Пред одборницима више од 50 тачака

Аутор:АТВ
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Редовна девета сједница Скупштине града Бањалука биће одржана сутра, а предложен је дневни ред са 54 тачке.
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић рекао је Срни да су најављене двије тачке као допуна дневног реда које се односе на реконструкцију дуга старе "Топлане" и приједлог кредитног задужења за санацију Прве куљанске улице у Бањалуци.
Он је рекао да се од 54 тачке на предложеном дневном реду њих осам тиче промјена или доношења одлука о називу нових улица, десетак се односни на изнајмљивање простора града под посебним условима удружењима и спортским организацијама, те око 15 регулационих планова.
"Мислим да би тачка која се односи на приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за оснивање права грађења на непокретности у својини града без накнаде, ради рјешавања стамбеног питања породица с четворо и више дјеце, младих брачних парова до 35 година и самохраних родитеља могла изазвати дискусију одборника с обзиром на то да одлука третира право грађења, а не право својине", рекао је Нинковић
Он каже да градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић најављује да ће подијелити плацеве младим брачним паровима, самохраним родитељима и породицама са четворо и више дјеце, док, како каже Нинковић, сама одлука кроз своје чланове третира добијање права грађења на том земљишту.
"Мислим да ће то бити озбиљан проблем и тражићемо одговор од градоначелника и Градске управе да ли то значи да ти људи који би добили право грађења немају и право својине над тим земљиштем, што би било опет лаж Градске управе да добијају плацеве, а одлуком то није прецизирано", рекао је Нинковић.
Према предложеном дневном реду, пред одборницима ће се наћи одлука о висини ученичких и студентских стипендија, као и тачка која се односи на вртиће
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