У Српску стижу пљускови и грмљавина, ево и када

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ се сутра у послије подневним часовима очекује наоблачење са локалним пљусковима и грмљавином.
Пљускови ће понегдје бити израженији уз јак вјетар, уз могућу појаву града, посебно на западу, југу и југоистоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У првом дијелу дана бити претежно сунчано и вруће са температуром до 38 степени Целзијусових. У вечерњим часовима и током ноћи са уторка на сриједу јача промјена времена очекује се прво на сјеверу, уз јаче пљускове са грмљавином, локалним непогодама уз обилније падавине у кратком периоду, јак до олујни вјетар, а понегдје је могућа појава града.
Јутарња температура ваздуха биће од 14 до 22, на југу до 25 степени, а дневна од 32 до 38, у вишим предјелима од 27 степени Целзијусових.
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"Дуваће вјетар слаб до умјерен источни, у зонама пљускова повремено јак. Увече и наредне ноћи на сјеверу јак до олујни сјеверозападни", саопштено је из РХМЗ-а.
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