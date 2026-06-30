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Други дан "Гарден Феста" помјерен на 5. јул

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 12:56

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Други дан "Гарден Феста" помјерен на 5. јул
Фото: Ustupljena fotografija

Други дан овогодишњег "Јелен Гарден Феста", који је требало да буде одржан у суботу, 4. јула, помјерен је за недјељу, 5. јул, због Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу Дана жалости. Први дан фестивала остаје у планираном термину, у петак, 3. јула, у Љетној башти у Приједору.

Организатори фестивала саопштили су да је до промјене термина дошло у складу са Одлуком Владе Републике Српске о проглашењу Дана жалости.

Заставе на пола копља, Влада Српске

Република Српска

Одлука Владе: 4. јул Дан жалости у Српској

Уз измјену термина, дошло је и до промјене у програму, па ће умјесто Хиљсона Менделе друге фестивалске вечери наступити Пеки. Остали извођачи остају непромијењени.

Прве фестивалске вечери, 3. јула, публику очекују наступи Еде Маајке, Зостера, Војка В и Рундека, Хаустора и Екипе. Другог дана фестивала, 5. јула, наступиће Бомбај Штампа, Бркови, Миле Кекин и бенд, те Пеки.

Организатори су навели да ће све улазнице купљене за суботу, као и дводневне улазнице, важити за нови термин одржавања другог фестивалског дана.

Посјетиоци којима нови термин не одговара моћи ће, након завршетка фестивала, да остваре поврат новца за неискориштене улазнице. Улазнице купљене на физичким продајним мјестима биће рефундиране на истим локацијама, уз приложену неискориштену карту, док ће купцима који су карте набавили путем онлајн сервиса Gigstix.ba новац бити аутоматски враћен након завршетка фестивала. Дводневне улазнице сматраће се неискориштеним само ако нису искориштене ниједног фестивалског дана.

Организатори су се захвалили публици, гостима и партнерима на разумијевању и подршци, уз извињење због промјена изазваних непредвиђеним околностима, те поручили да се фестивал наставља 3. и 5. јула у Љетној башти у Приједору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Гарден фест

Приједор

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