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Објављене коначне ранг-листе уписаних ученика у средње школе

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 12:50

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Објављене коначне ранг-листе уписаних ученика у средње школе
Фото: АТВ

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је коначне ранг-листе уписаних ученика у први разред средњих школа у јунском уписном року.

Коначне ранг-листе су доступне су на платформи еУпис, а можете их погледати и на ОВОМ линку.

"У јунском уписном року уписано је 8.143 ученика у 77 занимања у оквиру 13 струка, од укупно 8.652 пријављена ученика, што представља 94 одсто уписаних ученика. Највеће интересовање владало је за струке Економија, право и трговина, Електротехника и Здравство. У гимназије је уписано 1.186 ученика, док је у занимања четвртог степена у стручним техничким школама уписано 6.779 ученика. У занимања трећег степена уписана су 1.364 ученика, од чега у дефицитарна занимања за које је Влада Републике Српске обезбиједила стипендије и превоз, 561 ученик

У јулском уписном року ученици могу извршити пријаву на 1.935 упражњених мјеста.

"Пријава ученика за упис у први разред средњих школа у јулском уписном року почиње сутра, 1.7.2026. године и траје до 3.7.2026. године. Позивамо све ученике који се нису уписали у јунском уписном року да најкасније до петка, 3. јула 2026. године, изврше електронску пријаву путем портала еУпис. Ученици се у другом уписном року могу уписати у занимања која су доступна на платформи Е упис. Пријава кандидата врши се електронским путем посредством платформе еУпис, доступне на адреси: https://eupis.skolers.org/", наводе из Министарства.

Детаљна упутства о начину пријаве доступна су у видео-споту „еУпис у први разред средње школе“.

Листе рангираних кандидата (прелиминарне ранг-листе) биће објављене у четвртак, 09.07.2026. године, на огласним таблама школа и огласној табли информационог система Министарства, док ће коначне ранг-листе бити објављене у петак, 17.07.2026. године, на увид кандидатима на огласним таблама школа и огласној табли информационог система Министарства.

Приликом уписа у први разред средње школе ученик може конкурисати за највише пет занимања, смјерова или одсјека, у највише двије школе. У другом уписном року могу се пријавити само ученици који у првом уписном року нису успјели да се упишу ни у једно од изабраних занимања.

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Тагови :

Средња школа

Министарство просвјете

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ранг-листа

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