АМС Српске упозорио возаче: Ако крећете на пут, урадите ово

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због високих дневних температура, Ауто-мото савез Републике Српске возачима савјетује да дужа путовања планирају у раним јутарњим или касним послијеподневним часовима, да праве чешће паузе током путовања и уносе довољне количине течности.
На путевима на којима се изводе санациони радови, обавезно је поштовање привремене сигнализације која регулише саобраћај.
Због саобраћајне незгоде јутрос од 5.00 часова обустављен је саобраћај на магистралном путу Маглај-Добој, код мјеста Косова.
Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно. Предвиђено је да овакав режим саобраћаја траје до краја године.
Измјене у одвијању саобраћаја су и на магистралном путу Бијељина-Зворник у Патковачи због изградње тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе.
На магистралном путу од Вишеграда до Бродара, у мјесту Незуци, долазиће до обуставе саобраћаја у трајању од 15 минута од 7.00 до 15.00 часова
У току су радови на обнови магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС-а апелују да возачи буду стрпљиви.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до три и по тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен, и преусмјерава се на алтернативне правце.
Измјена саобраћаја је на магистралном путу Црквина-Модрича због изградње ауто-пута, а на дионици Вршани-Бијељина због проширења моста.
На улазу у Бијељину из правца Брчког у току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја.
Сва возила укупне масе до три и по тоне биће усмјерена на привремену обилазницу у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе изнад три и по тоне усмјеравати преко регионалног пута кроз насеље Велика Обарска.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра планирана је до 30. јуна.
За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/ и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.
Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздијелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.
На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
На каменолому Хан Дервента, на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, свакодневно и суботом долази до повремене обуставе саобраћаја између 12.00 и 16.00, због бушачко минерских радова.
Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.
Свијет
Топлотни талас не посустаје, Словачка се топи
У ФБиХ је због санације коловоза затворена дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно-супротном страном ауто-пута.
На дионицама ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ /преко моста Херцеговина/, због актуелних радова, саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, а забрана се и даље односи на возила изнад три и по тоне.
Свијет
Њемачка: Познат идентитет особе која је починила шестоструко убиство
На магистралном путу према граничном прелазу Изачић-Бихаћ изводе се радови на реконструкцији моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова, преноси Срна
У току су радови на замјени дилатације на Рибићком мосту, на магистралном путу Коњиц-Јабланица, због чега се вози једном траком.
На граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужиа од 30 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
08
24
08
20
08
16
08
09
08
09
Тренутно на програму