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Данас славимо Свете мученике који су због вјере страдали од римског цара

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 07:13

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црква молитва литургија вјера пост
Фото: Pexel/ Pham Ngoc Anh

Српска православна црква данас обиљежава празник Светих мученика Мануила, Савела и Исмаила, рођене браће која су живот положила због вјере у Христа. Њихово страдање заузима посебно место у православној традицији јер нису били само хришћани, већ и званични изасланици персијског цара, послати да успоставе мир између два велика царства.

Умјесто дипломатских разговора, дочекало их је тешко искушење које је заувијек обиљежило њихова имена.

Према црквеном предању, Мануил, Савел и Исмаил потицали су из угледне персијске породице. Отац им је био незнабожац, док их је мајка одгајила у хришћанској вјери. Још као младићи крштени су и остали вјерни Христу упркос томе што су живјели у вријеме великих прогона.

Када их је персијски цар послао код римског цара Јулијана Одступника како би преговарали о миру између Персије и Римског царства, нису ни слутили да ће их тај пут одвести у мученичку смрт.

Нису пристали да приносе жртве идолима

Римски цар их је у почетку дочекао са свим почастима, али је током њиховог боравка организовао велику паганску свечаност на којој су сви присутни морали да принесу жртву идолима.

Браћа су то одлучно одбила.

Објаснили су да су дошла као изасланици мира, а не да се одрекну своје вјере. Јулијан је покушао да их натера да промјене одлуку, али када је схватио да у томе неће успјети, наредио је да буду затворени, мучени и на крају погубљени.

Црквено предање каже да су током страдања остали мирни и да нису престајали да се моле Богу. Погубљени су 362. године, а њихова жртва остала је симбол непоколебљиве вјере и истрајности.

У житију се наводи и да се послије њихове смрти догодио снажан земљотрес, након чега су хришћани пронашли њихова тијела и достојно их сахранили.

Шта вјерници раде на овај дан?

У нашем народу за празник Светих Мануила, Савела и Исмаила нису везани строги народни обичаји као за поједине велике светитеље, али се овај дан поштује молитвом, одласком у цркву и добрим дјелима.

Вјерује се да је посебно важно сачувати мир у породици, избјегавати свађе и тешке ријечи, јер су управо ова света браћа свој живот положила покушавајући да донесу мир међу људима.

Многи вјерници данас пале свећу за здравље укућана и моле се за снагу да истрају у искушењима, нарочито када се суочавају са неправдом или тешким животним одлукама.

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У појединим крајевима постоји обичај да се на овај празник помогне некоме коме је помоћ потребна, било кроз милостињу, било кроз неко добро дјело. Сматра се да је управо то најљепши начин да се ода поштовање светим мученицима који су цијели свој живот посветили служењу другима.

Молитва Светим мученицима Мануилу, Савелу и Исмаилу

Верници се данас могу помолити овим светитељима речима:

"Свети мученици Мануиле, Савеле и Исмаиле, ви који сте остали вјерни Христу до посљедњег даха, молите Господа за нас да нам подари мир у срцу, снагу у искушењима, здравље душе и тијела и мудрост да увијек бирамо пут истине. Амин."

Порука њиховог празника и данас је једнако снажна као прије више од шеснаест вијекова. Човјек може изгубити много тога у животу, али вјера, достојанство и чиста савест остају највеће вриједности које нико не може да му одузме.

(Телеграф.рс)

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