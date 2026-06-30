Гејмери у шоку: ГТА 6 уопште неће имати дискове?

Коментари:0
Нови извештај разјаснио је недавне тврдње продаваца да ће Гранд тефт ауто 6 на крају ипак добити физичка издања на дисковима.
Према ријечима извора који је говорио за „Холивуд рипортер“ (The Hollywood Reporter), имејлови и поруке корисничке подршке, који су се појавили претходних дана, погрешно су протумачени и заправо „не постоје никакви планови“ да се ГТА 6 икада нађе на диску.
Након овог новог појашњења, недавне најаве продаваца дјелују све мање поуздано. Извор за „Холивуд рипортер“ тврди да је децембарски датум производње нетачан и да планови за производњу дискова уопште не постоје.
„Гранд тефт ауто 6“ (Grand Theft Auto 6) излази 19. новембра за конзоле ПС5 и Xbox Series X/S. Rockstar је до сада говорио само о режиму за једног играча, тако да се најаве за ГТА онлајн (GTA Online) очекују касније током године.
Rockstar није једини који одустаје од производње физичких дискова, али ГТА 6 је без сумње највећа игра у посљедње вријеме која ће заобићи физичке медије.
Наука и технологија
36 мин0
Наука и технологија
58 мин0
Наука и технологија
14 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Најновије
08
24
08
20
08
16
08
09
08
09
Тренутно на програму