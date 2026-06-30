Откривена једна од највећих структура у свемиру: Нико не зна како је настала

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Огромна структура откривена у дубоком свемиру доводи у питање наше разумијевање еволуције Универзума. Године 2024, астрономи су открили џиновски, готово савршен прстен галаксија пречника око 1,3 милијарде свјетлосних година, назван Велики прстен, који не одговара ниједној познатој теорији о томе како су се космичке структуре формирале.
Откривен је у свјетлости којој је требало 6,9 милијарди година да стигне до нас, а његово постојање би могло да значи да ћемо морати да промијенимо стандардни космолошки модел, пише Science Alert .
Ово је друга џиновска структура коју је открила астрономкиња Алексија Лопез са Универзитета Централног Ланкашира и њене колеге. Прва, названа Џиновски лук, налази се у истом дијелу неба и на истој удаљености.
Када је откриће лука објављено 2021. године, то је збунило астрономе. Велики прстен, чије је откриће представљено на 243. састанку Америчког астрономског друштва 2024. године, само продубљује мистерију„Ниједна од ове две ултра-велике структуре се не може лако објаснити нашим тренутним разумијевањем универзума“, рекао је Лопез у јануару 2024. „А њихове огромне димензије, специфични облици и космолошка близина нам свакако говоре нешто важно — али шта тачно?“
Налази противрече космолошком принципу, који претпоставља да би, на великим размјерама, материја требало да буде равномјерно распоређена у свим правцима, без значајних неправилности. „Очекујемо да је материја равномерно распоређена у простору када посматрамо универзум на великим размјерама, тако да не би требало да буде примјетних неправилности изнад одређене величине“, објаснио је Лопез.
„Космолози процјењују да је тренутна теоретска граница величине структура 1,2 милијарде свјетлосних година, али обе структуре су знатно веће – Џиновски лук је скоро три пута већи, а обим Великог прстена је упоредив са дужином Џиновског лука.“
Поставља се питање о каквим структурама говоримо. Најочигледнија веза изгледа да је са барионским акустичним осцилацијама (БАО) - џиновским, сферним распоредом галаксија које су фосилизовани остаци звучних таласа из раног универзума.
Међутим, Велики прстен није БАО. Сви БАО имају фиксни пречник од око милијарду свјетлосних година, а детаљна анализа показује да је Велики прстен заправо обликован као вадичеп који је поравнат да изгледа као прстен.
Друге могућности залазе у алтернативне моделе универзума. Према конформној цикличној космологији Роџера Пенроуза, која предвиђа бескрајне циклусе ширења универзума, очекују се прстенасте структуре, иако се сам тај модел суочава са значајним проблемима.
Друга хипотеза је да су структуре врста тополошког дефекта у ткиву простор-времена, познатог као космичке струне. Сматра се да су то набори ширине протона формирани у раном универзуму, за шта тренутно постоји мало физичких доказа.
Тренутно нико са сигурношћу не зна шта представљају Велики прстен и Џиновски лук. Могао би се радити о случајном распореду галаксија, иако је вјероватноћа за то изузетно мала. Најбоља нада за рјешавање мистерије била би проналажење сличних распореда галаксија скривених широм универзума.
„На основу постојећих космолошких теорија, нисмо мислили да су структуре ових размера могуће“, рекао је Лопез. „Могли бисмо очекивати да видимо једну тако изузетно велику структуру у цијелом видљивом универзуму. Али Велики прстен и Џиновски лук су две огромне структуре и оне су космолошки сусједи, што је невјероватно фасцинантно.“
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
21 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 седм0
Наука и технологија
4 седм0
Наука и технологија
59 мин0
Наука и технологија
14 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Наука и технологија
21 ч0
Најновије
08
24
08
20
08
16
08
09
08
09
Тренутно на програму