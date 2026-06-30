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Значајно проширена предсједничка овлашћења: Какву одлуку је донио Врховни суд САД

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 08:38

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Врховни суд САД-а
Фото: Tanjug/AP Photo/Mariam Zuhaib/File

Врховни суд Сједињених Америчких Држава изгласао је јуче да се дозволи предсједнику САД Доналду Трампу да смијени демократску чланицу Федералне трговинске комисије Ребеку Слотер из политичких разлога, чиме су значајно проширена предсједничка овлашћења, преносе медији.

За подршку Трамповој одлуци гласало је шест, од деветоро судија Врховног суда, а она је постала званична након што је предсједник Врховног суда Џон Робертс написао образложење, односно пресуду, која поништава 90 година стар правни преседан који је спречавао смјењивање званичника независних агенција по вољи предсједника.

Ова одлука даје Трампу и будућим предсједницима САД већу контролу над владом и ефикасно окончава двостраначку, независну природу регулаторних агенција које надгледају многе аспекте америчког живота.

Трамп је, у објави на својој платформи „Истина“ рекао да је одлука Врховног суда "велика побједа", која је "једна од најважнијих икада датих у погледу предсједничких овлашћења".

Врховни суд САД је претходно данас одбацио покушај Трампа да смијени Лизу Кук са функције у управном одбору Федералних резерви и дозволио јој да настави да обавља дужност.

Одлуком донијетом са пет гласова за и четири против, Врховни суд је одбио захтјев предсједника да му се дозволи да смени Кукову са положаја гувернерке Федса након оптужби за превару у добијању стамбеног кредита.

Амерички предсједник је у реаговању на ту одлуку Врховног суда објавио на мрежи "Истина" да ће његова администрација одмах предузети мјере како би обезбиједила да гувернерка Федералних резерви Кук не доноси одлуке које се тичу добробити САД, преноси Спутњик.

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Тагови :

Доналд Трамп

Врховни суд САД

Бијела кућа

Америка

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