САД ударио, Техеран жестоко узвратио нападом на америчке базе: Трамп упутио бруталну пријетњу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе извеле су нове ваздушне нападе на Иран након напада дроном на трговачки брод у Ормуском мореузу.
Као одговор, иранска Исламска револуционарна гарда (IRGC) лансирала је пројектиле на америчке војне базе у Кувајту и Бахреину, чиме је недавно потписано примирје доведено на ивицу потпуног колапса.
Америчка Централна команда (Centcom) саопштила је да је погођено 10 иранских војних циљева на више локација у близини и унутар Ормуског мореуза. Мете су укључивале војну опрему, комуникационе системе, локације противваздухопловне одбране и складишта дронова.
U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026
Овај потез, како наводе, представља директан одговор на „континуирану агресију“ против комерцијалног бродарства, након што је дроном нападнут танкер „МТ Кику“ који плови под заставом Панаме.
„Иран је добио прилику да поштује споразум о прекиду ватре, али је одлучио да то не учини када су његове снаге покренуле једносмјерни напад дроном“, наводи се у саопштењу Centcom-а.
С друге стране, из IRGC-а тврде да су САД под лажним изговором напале пет њихових обалних положаја. У знак одмазде, иранске снаге су саопштиле да су лансирале балистичке ракете и дронове на „осам кључних инфраструктурних објеката“ у америчкој бази Али ал-Салем у Кувајту и бази Пете флоте у Бахреину, тврдећи да су их „уништили“.
Ипак, неименовани амерички званичник потврдио је за Ројтерс да нема пријављених америчких жртава нити значајније штете на војним објектима САД на Блиском истоку.
Иранско Министарство спољних послова оштро је осудило „бруталне нападе“ САД-а, називајући их отвореним кршењем примирја постигнутог 17. јуна. Из Техерана поручују да Вашингтон не поштује преузете обавезе, док је IRGC упозорио да ће свака потенцијална агресија, макар и против мањих циљева, наићи на „разоран одговор“.
Убрзо након објаве о новим америчким ударима, огласио се и Доналд Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social, упозоривши да би Техеран могао „никада не научити лекцију“.
„Можда ће доћи тренутак када више нећемо моћи бити разумни и бићемо присиљени да војно завршимо посао који смо врло успјешно започели“, написао је Трамп, те додао: „Ако се то догоди, Исламска Република Иран више неће постојати!“
Услијед размјене ватре, Кувајт и Бахреин су активирали своје системе противваздухопловне одбране. Кувајтске оружане снаге потврдиле су да се суочавају с непријатељским пројектилима, док је Министарство унутрашњих послова Бахреина позвало грађане да остану смирени и упуте се на сигурно.
Најновији сукоби долазе мање од 24 сата након претходних америчких удара, који су били одговор на напад на теретни брод „МВ Евер Лавли“ под заставом Сингапура.
САД и Иран су 17. јуна потписали меморандум о разумијевању од 14 тачака с циљем окончања непријатељстава. Договор је обавезивао Иран да осигура бесплатан и сигуран пролаз комерцијалним бродовима кроз Ормуски мореуз на период од 60 дана. Затварање овог кључног пловног пута крајем фебруара, након напада САД-а и Израела, изазвало је глобални скок цијена нафте.
Иако су амерички званичници недавно тврдили да преговори о укидању иранских такси за пролаз бродова напредују, изјаве из Техерана говоре супротно. Главни ирански преговарач Мохамед Багер Галибаф јасно је поручио да се „управљање Ормуским мореузом никада неће вратити на оно што је било прије рата“.
Centcom је саопштио да комерцијални бродови за сада настављају пловидбу кроз мореуз, али је ситуација и даље на ивици ескалације ширих размјера.
(Кликс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
11 ч0
Свијет
22 ч0
Економија
22 ч0
Фудбал
23 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
15 ч0
Најновије
08
53
08
52
08
45
08
40
08
36
Тренутно на програму