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Број несталих након разорних земљотреса у Венецуели достигао више од 55.000

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 17:49

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Спасиоци претражују рушевине три дана након што су земљотреси погодили Ла Гваиру, Венецуела, у суботу, 27. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Број несталих након разорних земљотреса у Венецуели достигао је више од 55.000, објављено је данас на веб-сајту за нестале особе.

Сајт омогућава људима да деле детаље и последњу локацију на којој су били њихови најближи у нади да ће помоћи у акцијама потраге и спасавања, преносе медији.

До сада је пронађено нешто мање од 13.000 људи који су раније били пријављени као нестали.

Влада Венецуеле саопштила је данас да је у земљу стигло 1.600 припадника страних спасилачких тимова да би помогли у потрази за преживелима после разорног земљотреса у којем је погинуло најмање 920 људи, а повређено 3.360.

Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени по Рихтеру погодили су Венецуелу у ноћи између среде и четвртка.

(спутник србија)

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Тагови :

Венецуела

Земљотрес

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