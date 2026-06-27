Број несталих након разорних земљотреса у Венецуели достигао више од 55.000

Аутор:АТВ редакција
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Број несталих након разорних земљотреса у Венецуели достигао је више од 55.000, објављено је данас на веб-сајту за нестале особе.
Сајт омогућава људима да деле детаље и последњу локацију на којој су били њихови најближи у нади да ће помоћи у акцијама потраге и спасавања, преносе медији.
До сада је пронађено нешто мање од 13.000 људи који су раније били пријављени као нестали.
Влада Венецуеле саопштила је данас да је у земљу стигло 1.600 припадника страних спасилачких тимова да би помогли у потрази за преживелима после разорног земљотреса у којем је погинуло најмање 920 људи, а повређено 3.360.
Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени по Рихтеру погодили су Венецуелу у ноћи између среде и четвртка.
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