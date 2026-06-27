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Новак Ђоковић открио зашто Стефан и Тара немају мобилне телефоне

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 17:01

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Новак Ђоковић на прес конференцији након меча
Фото: Tanjug/AP/Dar Yasin

Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, одржао је конференцију за медије на Вимблдону пред старт Гренд слем турнира у Лондону, гдје га у првом колу чека Кинез Јибинг Ву.

Тај меч је на програму у понедјељак, као трећи на Централном терену, који од 14.30 отварају Јаник Синер и Миомир Кецмановић.

Занимљиво, Новак је на старту добио необично питање пред Гренд слем турнир, а то је због чега његова дјеца немају приступ мобилним телефонима, као и како проналази равнотежу када је у питању технологија и све присутнија вјештачка интелигенција.

- Баш лијеп начин да се отвори конференција за медије - почео је Новак уз осмијех, а затим одговорио на питање.

- Мислим да је то данас једна од најважнијих тема за све нас, у друштву које се непрестано мијења због развоја технологије. Посебно када сте родитељ мале деце, стално размишљате како да их заштитите, а да им истовремено омогућите да задовоље неке основне потребе. Ако сви њихови другари имају телефоне, наравно да ће и они жељети један. То је изазов и за мене и за супругу. Ипак, чврсто вјерујемо да је, до одређеног узраста, више штете него користи од излагања екранима. Зато се тога и држимо.

- Није лако, као што сам рекао. Живимо у технолошкој ери и не можемо да их потпуно изолујемо од тога. Трудимо се да то контролишемо док су још мали - одговорио је Новак Ђоковић, који је рекао да ће и Стефан и Тара добити телефон, када за то дође вријеме.

- Свакако ће врло брзо доћи вријеме када ће бити изложени телефонима, сопственим уређајима и свему осталом. До тада покушавамо да им пружимо што већу заштиту и контролу, док тај тренутак не дође - истакао је Новак Ђоковић.

(Телеграф)

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Тагови :

Новак Ђоковић

Вјештачка интелигенција

Мобилни телефон

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