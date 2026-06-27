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Земљотрес јачине шест степени погодио регион Хиндукуш

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 16:51

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Земљотрес јачине шест степени погодио регион Хиндукуш
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес јачине шест степени по Рихтеровој скали погодио је регион Хиндукуш у Авганистану, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Према подацима Центра, земљотрес је регистрован на дубини од 100 километара.

За сада нема података о евентуалним жртвама и материјалној штети, преноси Срна.

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Тагови :

Земљотрес

Хиндукуш

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