Земљотрес јачине шест степени погодио регион Хиндукуш

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес јачине шест степени по Рихтеровој скали погодио је регион Хиндукуш у Авганистану, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Према подацима Центра, земљотрес је регистрован на дубини од 100 километара.
За сада нема података о евентуалним жртвама и материјалној штети, преноси Срна.
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