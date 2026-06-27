Земљотрес јачине 5,4 степени погодио централни Пакистан

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес јачине 5,4 степена по Рихтеровој скали погодио је централни Пакистан, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Потрес се догодио на дубини од 35 километара.
За сада нема података о евентуалним жртвама и материјалној штети.
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