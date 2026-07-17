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Предсједник Пољске ставио вето на легализовање истополних ванбрачних заједница

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 12:44

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Предсједник Пољске ставио вето на легализовање истополних ванбрачних заједница

Предсједник Пољске Карол Навроцки ставио је вето на приједлог закона о легализовању истополних ванбрачних заједница, саопштио је шеф кабинета пољског предсједника Павел Сефернакер.

Он је на "Иксу" појаснио да би усвајање таквог закона отворило пут за нове одредбе којима би могло бити дозвољено "стварање нове институције сличне браку".

Сефернакер је истакао да је Навроцки изразио спремност да потпише закон о статусу такозване најближе особе, што не би угрозило уставну заштиту брака између мушкарца и жене.

Парламент Пољске усвојио је у мају приједлог закона којим се омогућава да двоје људи истог пола оснује легалну ванбрачну заједницу. Навроцки је изјавио да никада не би потписао такав закон, преноси Срна.

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Тагови :

gej brakovi

Пољска

ЛГБТ

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