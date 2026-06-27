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Екстремне врућине направиле хаос у Европи: Оштећени путеви, поремећен саобраћај

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 16:31

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Екстремне врућине направиле хаос у Европи: Оштећени путеви, поремећен саобраћај
Фото: Tanjug / AP / Mauro Ujetto

Топлотни талас који је захватио западну Европу премјестио се према централним и источним дијеловима континента, уз штету на саобраћајној инфраструктури, притисак на болнице и упозорења власти.

У Њемачкој су власти пријавиле оштећења на ауто-путевима и отказивања возова, док су температуре у суботу требале достићи 40 степени Целзијуса. На два мјеста изван Берлина попуцао је бетон на ауто-путу А2, па је дионица морала бити затворена, а њемачки лист Билд објавио је да је слична штета забиљежена и другдје у земљи.

Дојче Бан и друге жељезничке компаније савјетовале су грађанима да овог викенда одгоде сва путовања која нису неопходна.

„Њемачка саобраћајна инфраструктура овог викенда озбиљно је погођена рекордним врућинама“, саопштено је.

У граду Дормагену евакуисане су десетине штићеника дома за старије након што је температура у објекту достигла 35 степени.

У Француској су температуре почеле слабити у појединим дијеловима земље, али су болнице остале под снажним притиском због хитних стања повезаних с врућином, укључујући срчане ударе, топлотне ударе и дехидрацију. Париска болничка управа АП-ХП активирала је кризни план у свих 38 болница након готово 3.000 пацијената примљених у 24 сата, што је за више од трећине изнад уобичајеног нивоа. Велики дио обољелих старији је од 75 година и захтијевао је хоспитализацију.

Због опасних услова одгођена је и "Поворка поноса" у Паризу, а отказан је и тродневни музички фестивал.

У Италији је Министарство здравства саопштило да је 18 градова, укључујући Венецију, Фиренцу, Болоњу и Милано, под црвеним алармом.

У Великој Британији је потврђено да је петак био најтоплији јунски дан откако се воде мјерења, с привременом температуром од 37,3 степена у источној Енглеској.

Нова анализа групе Ворлд Ведер Атрибјушн наводи да рекордна топлота и влага у Европи ове седмице не би биле могуће без климатских промјена.

Предсједник климатских преговора УН-а "COP30" Андре Кореа до Лаго рекао је да топлотни талас додатно наглашава хитност дјеловања и да је невјероватна врућина у Лондону снажан аргумент да морамо дјеловати што је прије могуће, пише АП.

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Тагови :

високе температуре ваздуха

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Европа

врућина

топлотни талас

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