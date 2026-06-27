Ђоковић о Вимблдону: "Ово нисам осјетио 20 година"

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић огласио се пред почетак Вимблдона. Вимблдон ће 2026. године почети у понедјељак 29. јуна и завршиће се 12. јула, а игра се на добро познатом мјесту – у Лондону.
Сви српски играчи наћи ће се на терену одмах првог дана. И то на централном, дакле већ од 29. јуна и раних поподневних часова.
Пред турнир је на конференцији за медије говорио један од најбољих и највећих тенисера свих времена, Новак Ђоковић и одмах је упитан да ли је срео Серену Вилијамс и шта раде на Вимблдону људи са 48 Гренд слем титула.
"Као прво, оно што она ради инспирише све. И то сам јој рекао. Увијек сам јој се дивио, њеном путу, каријери, њеној причи. Венус такође. Родила је двоје дјеце, пропустила пар година и вратила се на турнир што тражи много труда и одрицања и то није само њено задовољство већ и задовољство свих нас да је поново гледамо на терену. Шта год да се догоди, она је инспирисала све нас и то сам јој такође рекао. Рекао бих да се тако осјећају и милиони људи који воле тенис. Виђам је у теретани, тамо је више од мене. То нам говори да жели да ово прође на најбољи могући начин. Надам се да ће уживати много поштовања и да ће уживати у игри је све то заиста заслужује. Легендарна, историјска прича и каријера", рекао је српски тенисер.
Колики је утицај врућине?
"Колико сам разумио, температура ће мало пасти наредне недјеље када турнир почне. Али, да, ово је била врела недјеља и тако нешто нисам осјетио преко 20 година на Вимблдону. Да, има утицаја и на траву, таква је то површина. Свака промјена температуре и временских услова утицаће на траву. Наравно, када је врело, она омекша и подлога омекша па лоптица мање одскаче. Подлога може да постане бржа када је овако топло. Али лоптице се понашају другачије. Када је веома вруће и влажно, оне постају веће и чупавије, што успорава игру. То ствара занимљиву ситуацију, јер су реакције лоптица и саме подлоге прилично различите. Што се тиче клизавости, трава је увијек клизава. За сада сам, срећом, одиграо један егзибициони меч и неколико тренинг-сетова ове недјеље, а ниједном се нисам оклизнуо нити пао на терен. Не знам да ли је то добар знак или значи да ме нешто чека сљедеће недјеље. Видјећемо. На трави увијек морате да будете мало опрезнији него на другим подлогама када је у питању кретање. Ја и даље проклизавам на трави, али морам више да прилагодим ослонац и кораке како бих се кретао што ефикасније. То једноставно није исто као на осталим подлогама. Видјећемо шта ће бити. Мислим да ће температура пасти. Надам се да ћемо имати пријатно вријеме за игру, али и за публику, јер ни њима није пријатно да седе на 35 степени", рекао је уз осмијех Новак Ђоковић.
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