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Проглашен трећи степен упозорења због топлотног таласа

27.06.2026 15:24

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Проглашен трећи степен упозорења због топлотног таласа
Фото: Envato/SKY-Stock

Мађарско Министарство здравља издало је данас трећи степен упозорења због топлотног таласа, док се према прогнози метеоролога очекује максимална дневна температура између 34 и 39 степени.

Због топлотног таласа већ су уведена ограничења воде у 109 мјеста, ограничења брзине важе на 20 жељезничких пруга, а службе за управљање ванредним ситуацијама реаговале су јуче на 47 шумских пожара, преноси мађарски Индекс.

Према извештају Регионалних комитета заштите, вода је јуче, због несташице, дистрибуирана у 472 мјеста у Мађарској, преноси Срна.

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