Проглашен трећи степен упозорења због топлотног таласа

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Мађарско Министарство здравља издало је данас трећи степен упозорења због топлотног таласа, док се према прогнози метеоролога очекује максимална дневна температура између 34 и 39 степени.
Због топлотног таласа већ су уведена ограничења воде у 109 мјеста, ограничења брзине важе на 20 жељезничких пруга, а службе за управљање ванредним ситуацијама реаговале су јуче на 47 шумских пожара, преноси мађарски Индекс.
Према извештају Регионалних комитета заштите, вода је јуче, због несташице, дистрибуирана у 472 мјеста у Мађарској, преноси Срна.
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