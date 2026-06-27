Стиже освјежење и пад температуре за 12 степени

Аутор:АТВ редакција
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Улазимо у финиш топлотног таласа који би највише температуре требало да прикаже почетком наредне седмице.
Данас, у суботу 27. јуна, очекује нас максималних 35 степени. Сутра ће за степен бити топлије, док почетак наредне седмице доноси врхунац овог топлотног таласа.
Процјене су да ће у понедјељак максимална температура у бањалучкој регији ићи и до 37 степени, док би у другим дијеловима БиХ могла и да пређе ту линију.
Идентично вријеме са минималном од 20 степени нас очекује и у уторак. Због овог топлотног удара издата су упозорења.
Освјежење стиже у сриједи у четвртак. Тренутне прогнозе најављују кишу, али и продор свјежег ваздуха који ће температуру са 37 спустити на 25 колико нас очекује у четвртак.
Благо ће пасти и минимална температура и она би могла износити 15 степени.
У данима након тога нас очекује благи раст температуре, али она неће прелазити 30 степени.
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