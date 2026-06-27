Logo

Стиже освјежење и пад температуре за 12 степени

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 08:09

Коментари:

0
Киша
Фото: pexels/Lucas Pezeta

Улазимо у финиш топлотног таласа који би највише температуре требало да прикаже почетком наредне седмице.

Данас, у суботу 27. јуна, очекује нас максималних 35 степени. Сутра ће за степен бити топлије, док почетак наредне седмице доноси врхунац овог топлотног таласа.

Процјене су да ће у понедјељак максимална температура у бањалучкој регији ићи и до 37 степени, док би у другим дијеловима БиХ могла и да пређе ту линију.

Идентично вријеме са минималном од 20 степени нас очекује и у уторак. Због овог топлотног удара издата су упозорења.

Освјежење стиже у сриједи у четвртак. Тренутне прогнозе најављују кишу, али и продор свјежег ваздуха који ће температуру са 37 спустити на 25 колико нас очекује у четвртак.

Благо ће пасти и минимална температура и она би могла износити 15 степени.

У данима након тога нас очекује благи раст температуре, али она неће прелазити 30 степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

топлотни талас

Киша

Коментари (0)

Прочитајте више

Хороскоп

Друштво

Дневни хороскоп за суботу: Вага узалуд бјежи од истине, а њима је у послу језик бржи од памети

3 ч

0
Белгија СП 2026. године

Фудбал

Побједа Белгијанаца у Ванкуверу - премијерна, али вриједна првог мјеста у групи

3 ч

0
Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза

Свијет

Трамп одговорио на иранске нападе у Ормузу: Споразум из Вашингтона разљутио Хезболах

4 ч

0
Голман Норвешке Егил Селвик (13) не успева да одбрани четврти гол током утакмице Групе I Светског првенства у фудбалу између Норвешке и Француске у Фоксбороу, Масачусетс, близу Бостона, у петак, 26. јуна 2026. године.

Фудбал

Француска рутински против Норвешке, Дембеле дао три гола

12 ч

0

Више из рубрике

Хороскоп

Друштво

Дневни хороскоп за суботу: Вага узалуд бјежи од истине, а њима је у послу језик бржи од памети

3 ч

0
Додик ФК Слога

Друштво

Додик: 100 година ФК Слоге није само велики јубилеј већ и вијек спорта, заједништва и посвећености

13 ч

0
Жељка Цвијановић и Милорад Додик

Друштво

Цвијановићева на обиљежавању јубилеја ФК Слога Дипо: Ово је више од спортског клуба

14 ч

0
Додик на терену: Шутирао пенале, па послао јаку поруку младима

Друштво

Додик на терену: Шутирао пенале, па послао јаку поруку младима

15 ч

0

  • Најновије

11

56

Непрегледне колоне возила према Хрватској и Црној Гори

11

54

Трамп представио нови пасош, али са својим ликом

11

50

Преминуо новинар Марко Пантић

11

48

Хрватски пјевач се представио као МИНИСТАР, на "превару" ушао на стадион

11

43

Познато девет парова нокаут фазе Свјетског првенства

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима